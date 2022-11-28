Победы Украины на фронте могут стать большой проблемой для США, – WP

Администрация Байдена сейчас пытается найти ответы на целый ряд вопросов – стоит ли Украине вступать в переговоры с РФ, движутся ли ВСУ дальше или зашли в тупик и насколько велика вероятность эскалации конфликта.

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Затяжная война в Украине может стать серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Об этом в своей статье для The Washington Post пишет аналитик Хэл Брандс.

После того, как ВСУ одержали еще одну крупную победу в войне против РФ –– освободили Херсон, администрация Джо Байдена неоднозначно отреагировала на вопрос о необходимости переговоров с РФ. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Киев должен стремиться к урегулированию конфликта. В то же время, сам президент США заявил, что "ничего об Украине без Украины".

Такие противоречивые мнения можно объяснить тем, что Белый дом сейчас в целом сталкивается с рядом ключевых вопросов, связанных с войной в Украине. К примеру, администрация пытается разобраться, что последует за победами украинской армии. С одной стороны, освобождение Херсона поставило линии снабжения РФ в Крыму в зону досягаемости HIMARS. Однако выведенные из украинского областного центра российские войска могут готовиться к новым наступлениям на других участках фронта.

С другой стороны, измученным боями украинским военным также нужен отдых.

Кроме того, как считает автор статьи, в администрации Байдена пытаются определить, насколько вероятна эскалация конфликта. Так, глава РФ Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие для того, чтобы удержать пять захваченных им украинских регионов. Однако Украина уже перешла эти "красные линии" Кремля на востоке Украины и в Херсоне.

В то же время, особое место в путинском нарративе о "возрождении России" занимает непосредственно Крымский полуостров. Именно его потеря может подорвать политический авторитет главы Кремля.

Еще один из важных вопросов –– устоит ли проукраинская коалиция в мире. При этом аналитик отмечает, что до настоящего момента союзники проявляли твердость, а недавние украинские победы на фронте, скорее всего, обеспечили поддержку Киеву в течение приближающейся зимы.

В то же время команда Байдена стремится избежать таких сценариев, при которых дипломатия будет полностью невозможна.

"Если Украине нужна поддержка, необходимая для победы в войне, она должна показать, что она открыта для переговоров об ее прекращении", –– пишет автор.

В целом, можно считать, что война в Украине оказалась стратегической удачей для Вашингтона, так как "российская армия превращается в руины".

Тем не менее затяжная война в Украине также может продемонстрировать насколько жалкой является оборонно-промышленная база США, подчеркивает автор статьи. Вашингтон должен будет заняться перевооружением в стране, однако эксперты опасаются, что у него просто не будет времени на это, особенно если учитывать ухудшающуюся ситуацию с Тайванем.

Напомним, у Байдена предложили Зеленскому не требовать от России вернуть Крым. Советник Байдена Салливан призвал президента Украины "хотя бы казаться открытым" для переговоров с Кремлем и "начать думать о реалистичных требованиях" к РФ.