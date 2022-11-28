Перемоги України на фронті можуть стати великою проблемою для США, – WP

Адміністрація Байдена зараз намагається знайти відповіді на цілу низку питань — чи варто Україні вступати в переговори з РФ, чи рухаються ЗСУ далі, чи зайшли в глухий кут і наскільки велика ймовірність ескалації конфлікту.

Related video

Затяжна війна в Україні може стати серйозною проблемою для Сполучених Штатів. Про це у своїй статті для The Washington Post пише аналітик Хел Брандс.

Після того, як ЗСУ здобули ще одну велику перемогу у війні проти РФ — звільнили Херсон, адміністрація Джо Байдена неоднозначно відреагувала на питання про необхідність переговорів з РФ. Так, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Київ має прагнути врегулювання конфлікту. Водночас сам президент США заявив, що "нічого про Україну без України".

Такі суперечливі думки можна пояснити тим, що Білий дім нині загалом стикається з низкою ключових питань, пов'язаних із війною в Україні. Наприклад, адміністрація намагається розібратися, що буде за перемогами української армії. З одного боку, звільнення Херсона поставило лінії постачання РФ у Криму в зону досяжності HIMARS. Проте виведені з українського обласного центру російські війська можуть готуватись до нових наступів на інших ділянках фронту.

З іншого боку, змученим боями українським військовим також потрібен відпочинок.

Крім того, як вважає автор статті, в адміністрації Байдена намагаються визначити, наскільки можлива ескалація конфлікту. Так, глава РФ Володимир Путін пригрозив застосувати ядерну зброю для того, щоб утримати п'ять захоплених ним українських регіонів. Однак Україна вже перейшла ці "червоні лінії" Кремля на сході України й у Херсоні.

У той же час, особливе місце у путінському наративі про "відродження Росії" займає безпосередньо Кримський півострів. Саме його втрата може підірвати політичний авторитет глави Кремля.

Ще одне з важливих питань — чи встоїть проукраїнська коаліція у світі. Водночас аналітик зазначає, що до цього моменту союзники проявляли твердість, а нещодавні українські перемоги на фронті, швидше за все, забезпечили підтримку Києву протягом зими, що наближається.

У той же час, команда Байдена прагне уникнути таких сценаріїв, за яких дипломатія буде повністю неможлива.

"Якщо Україні потрібна підтримка, необхідна для перемоги у війні, вона має показати, що вона відкрита для переговорів про її припинення", — пише автор.

Загалом можна вважати, що війна в Україні стала стратегічним успіхом для Вашингтона, оскільки "російська армія перетворюється на руїни".

Проте затяжна війна в Україні також може продемонструвати, наскільки жалюгідною є оборонно-промислова база США, наголошує автор статті. Вашингтон повинен буде зайнятися переозброєнням у країні, проте експерти побоюються, що він просто не матиме часу на це, особливо якщо враховувати ситуацію з Тайванем, що погіршується.

Нагадаємо, у Байдена запропонували Зеленському не вимагати від Росії повернути Крим. Радник Байдена Салліван закликав президента України "хоча б здаватися відкритим" для переговорів із Кремлем і "почати думати про реалістичні вимоги" до РФ.