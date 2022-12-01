На случай ядерной зимы: для Путина по всей России построили секретные бункеры, – СМИ (фото)

По данным журналистов, убежища расположены от столицы РФ и до Урала. Московские диггеры случайно наткнулись на президентские объекты –– и получили тюремные сроки.

Related video

Для президента России по всей стране построены специальные секретные бункеры на случай ядерной угрозы или другой серьезной опасности. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты российского издания "Собеседник".

Часть объектов вводилась в эксплуатацию еще при Советском союзе, но некоторые бункеры продолжают строить и сейчас.

Как говорят расследователи, один из таких объектов находится в закрытом уральском городе Межгорье. Там в апреле прошлого года начали рыть подземные тоннели, всю связанную с этим деятельность курирует Главное управление специальных программ (ГУСП) президента России. Именно в ведении этой структуры находятся все бункеры Владимира Путина.

[ + – ] Бункеры Путины предположительно строят от Москвы до Урала Фото: sobesednik

Официально причина того, что въезд в Межгорье возможен лишь по спецпропускам, никогда не разглашалась, однако в 1992 году экс-первый секретарь Башкирского обкома КПСС Мидхат Шакиров рассказал, что в здешней горе Ямантау строится бункер для первых лиц страны, сообщают журналисты.

В 2003 году эту информацию подтвердил известный эксперт по ядерной безопасности отставной офицер Брюс Дж. Блэр.

Кто строит бункеры для Путина?

В начале 90-х прошлого века ГУСП вошел в состав Администрации президента. По сути, управление является правопреемником Пятого управления Управделами Совмина РСФСР, которое как раз и занималось строительством новых и модернизацией существующих пунктов управления страной и войсками на случай войны.

[ + – ] Часть убежищ появилась в советское время, но некоторые строятся до сих пор Фото: sobesednik

С 2015 года руководителем ГУСПа является офицер госбезопасности Александр Линец, который до этого возглавлял Управление ФСБ России по Южному военному округу. Сама структура напрямую подчиняется Путину.

Где расположены бункеры Путина?

Журналисты выяснили, что убежища для президента России находятся, как минимум, в следующих местах:

туннели в Москве под названием "Метро-2" связывают правительственные здания (в первую очередь Кремль) с бункерами в столице РФ, Балашихе, Чехове и даже в Калуге;

укрытие под дворцом Путина в Геленджике;

бункер в горе Ямантау в уральском Межгорье.

[ + – ] Строительством укрытий для Путина в Москве занимается компания "Трансинжстрой" Фото: sobesednik

Многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки километров.

Все новые убежища для главы Кремля строят в строжайшей тайне и под серьезной охраной. За объектами наблюдают даже с помощью беспилотников.

В 2014 году несколько московских диггеров случайно попали в одно из таких засекреченных убежищ, за что оказались в тюрьме. Один из осужденных Павел Софронов рассказал журналистам, что с друзьями не раз спускался в столичные тоннели, расположенные на глубине 200 метров.

[ + – ] Фото Павла Софронова. Тоннель под Москвой Фото: sobesednik

"Встречались залы высотой в 12-этажный дом и длиной несколько километров. За те деньги, на которые это создали, думаю, можно было бы город-миллионник построить", –– прокомментировал россиянин.

Как оказалось, эти объекты закреплены за компанией "Трансинжстрой", которая занимается строительство бункеров для Путина непосредственно в Москве.

Сам Софронов получил три года условно, его товарища отправили в колонию строгого режима.

[ + – ] Фото Павла Софронова. Подземный тоннель в Москве Фото: sobesednik

Напомним, 7 октября президент России Владимир Путин отмечал 70-й день рождения. Фокус с помощью нейросетей Stable Diffusion и Midjourney представил, как глава страны-агрессора отпраздновал свой юбилей в бункере.