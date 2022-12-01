На випадок ядерної зими: для Путіна по всій Росії збудували секретні бункери, – ЗМІ (фото)

За даними журналістів, сховища розташовані від столиці РФ і до Уралу. Московські дигери випадково натрапили на президентські об'єкти і отримали тюремні терміни.

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Для президента Росії по всій країні збудовано спеціальні секретні бункери на випадок ядерної загрози чи іншої серйозної небезпеки. Про це у своєму розслідуванні розповідають журналісти російського видання "Собеседник".

Частина об'єктів вводилася в експлуатацію ще за Радянського Союзу, але деякі бункери продовжують будувати і зараз.

Як кажуть розслідувачі, один із таких об'єктів знаходиться у закритому уральському місті Міжгір'я. Там у квітні минулого року почали рити підземні тунелі, всю пов'язану з цим діяльність займається Головним управлінням спеціальних програм (ГУСП) президента Росії. Саме у відомстві цієї структури перебувають усі бункери Володимира Путіна.

[ + – ] Бункери Путіни імовірно будують від Москви до Уралу Фото: sobesednik

Офіційно причина того, що в'їзд до Міжгір'я можливий лише за спецперепустками, ніколи не розголошувалась, однак у 1992 році експерший секретар Башкирського обкому КПРС Мідхат Шакіров розповів, що у тутешній горі Ямантау будується бункер для перших осіб країни, повідомляють журналісти.

У 2003 році цю інформацію підтвердив відомий експерт з ядерної безпеки відставний офіцер Брюс Дж. Блер.

Хто будує бункери для Путіна?

На початку 90-х минулого століття ГУСП увійшов до складу Адміністрації президента. По суті, управління є правонаступником П'ятого управління Управління справами Радміну РРФСР, яке якраз і займалося будівництвом нових і модернізацією наявних пунктів управління країною та військами на випадок війни.

[ + – ] Частина сховищ з'явилася за радянських часів, але деякі будуються досі Фото: sobesednik

З 2015 року керівником ГУСП є офіцер держбезпеки Олександр Лінець, який до цього очолював Управління ФСБ Росії по Південному військовому округу. Сама структура безпосередньо підпорядковується Путіну.

Де розташовані бункери Путіна?

Журналісти з'ясували, що притулки для президента Росії знаходяться, як мінімум, у таких місцях:

тунелі в Москві під назвою "Метро-2" пов'язують урядові будівлі (насамперед Кремль) із бункерами у столиці РФ, Балашихі, Чехові і навіть у Калузі;

укриття під палацом Путіна в Геленджику;

бункер в Ямантау горі в уральському Міжгір'ї.

[ + – ] Будівництвом укриттів для Путіна в Москві займається компанія "Трансінжбуд" Фото: sobesednik

Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, що розходяться на десятки кілометрів.

Усі нові сховища для глави Кремля будують у найсуворішій таємниці та під серйозною охороною. За об'єктами спостерігають за допомогою безпілотників.

У 2014 році кілька московських дигерів випадково потрапили до одного з таких засекречених притулків, за що опинилися у в'язниці. Один із засуджених Павло Софронов розповів журналістам, що з друзями неодноразово спускався в столичні тунелі, розташовані на глибині 200 метрів.

[ + – ] Фото Павла Софронова. Тунель під Москвою Фото: sobesednik

"Зустрічалися зали висотою в 12-поверховий будинок і завдовжки кілька кілометрів. За ті гроші, на які це створили, гадаю, можна було б місто-мільйонник збудувати", — прокоментував росіянин.

Як виявилося, ці об'єкти закріплені за компанією "Трансінжбуд", яка займається будівництвом бункерів для Путіна безпосередньо в Москві.

Сам Софронов отримав три роки умовно, його товариша відправили до колонії суворого режиму.

[ + – ] Фото Павла Софронова. Підземний тунель у Москві Фото: sobesednik

Нагадаємо, 7 жовтня президент Росії Володимир Путін відзначав 70 день народження. Фокус за допомогою нейромереж Stable Diffusion та Midjourney представив, як глава країни-агресора відсвяткував свій ювілей у бункері.