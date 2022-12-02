Активность ВС РФ в Запорожской области: отступление не будет масштабным, как в Херсоне, — эксперт

По словам Стюарта Рэя из McKenzie Intelligence Services, наблюдается последовательное увеличение обстрелов российских передовых позиций. И, возможно, российским силам в этих районах не удастся выстоять.

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Стюарт Рэй, старший аналитик компании McKenzie Intelligence Services, заявил, что пока еще слишком преждевременно говорить о причинах активности российских войск в Запорожской области. Об этом сообщает Sky News.

Он пояснил, что появляются первые сообщения о потенциальном отводе войск, но, по его словам, маловероятно, что масштабы будут сопоставимы с отступлением в Херсонской и Харьковской областях.

По его словам, пока что любые заявления о том, что это действительно отступление, будут преждевременными.

"Пока слишком рано утверждать, что это действительно отступление, подобное тем, которые были в Херсоне или Харьковской области, — отметил он. — Но что мы действительно наблюдаем, так это последовательное увеличение обстрелов украинцами российских передовых позиций. Очень может быть, что российским силам в этих районах не удастся выстоять, и они отойдут на более подготовленные, укрепленные позиции".

Отмечается, что россияне стремятся обезопасить свои районы снабжения, чтобы обеспечить логистику и дальнейшие поставки войскам на передовой.

"Возможно, имеет место ротация войск, которые перебрасываются на более приоритетные направления, например оборонительные укрепления в Херсонской области, или же для наступления на Бахмут Донецкой области", — сказал Рэй, добавив, что на нынешнем этапе войны точно не стоит ждать масштабного отступления россиян.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам военных исследователей из ISW, возможное отступление ВС РФ из Запорожской области объясняется тем, что российские войска не в состоянии защитить всю линию фронта. Поэтому выбираются предпочтительные районы.

Напомним, что, Кремль планирует захват Луцка и Львова: СМИ рассказали о готовящемся наступлении ВС РФ с севера Украины. Войскам РФ при участии белорусской армии ставится задача отрезать поставки оружия через западную границу Украины. Накапливается группировка в 300 тысяч военнослужащих.