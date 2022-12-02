Активність ЗС РФ у Запорізькій області: відступ не буде масштабним, як у Херсоні, — експерт

За словами Стюарта Рея з McKenzie Intelligence Services, спостерігається послідовне збільшення обстрілу російських передових позицій. І, можливо, російським силам у цих районах не вдасться вистояти.

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Стюарт Рей, старший аналітик компанії McKenzie Intelligence Services, заявив, що поки що надто передчасно говорити про причини активності російських військ у Запорізькій області. Про це повідомляє Sky News.

Він пояснив, що з'являються перші повідомлення про потенційне відведення військ, але, за його словами, малоймовірно, що масштаби будуть зіставні з відступом у Херсонській та Харківській областях.

За його словами, поки що будь-які заяви про те, що це справді відступ, будуть передчасними.

"Поки занадто рано стверджувати, що це справді відступ, подібний до тих, які були в Херсоні чи Харківській області, — зазначив він. — Але що ми справді спостерігаємо, то це послідовне збільшення обстрілів українцями російських передових позицій. Дуже може бути, що російським силам у цих районах не вдасться вистояти, і вони відійдуть на більш підготовлені, укріплені позиції".

Зазначається, що росіяни прагнуть убезпечити свої райони постачання, щоб забезпечити логістику та подальші постачання військам на передовій.

"Можливо, має місце ротація військ, які перекидаються на більш пріоритетні напрямки, наприклад оборонні укріплення в Херсонській області, або ж для наступу на Бахмут Донецької області", — сказав Рей, додавши, що на нинішньому етапі війни точно не варто чекати масштабного відступу росіян.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками військових дослідників із ISW, можливий відступ ЗС РФ із Запорізької області пояснюється тим, що російські війська не в змозі захистити всю лінію фронту. Тому обирають кращі райони.

Нагадаємо, що Кремль планує захоплення Луцька і Львова: ЗМІ розповіли про підготовку наступу ЗС РФ з півночі України. Військам РФ за участю білоруської армії ставиться завдання відрізати постачання зброї через західний кордон України. Накопичується угруповання у 300 тисяч військовослужбовців.