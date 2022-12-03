"Ни о чем не жалею": "мэр" захваченной Васильевки пожаловалась на риски своей "работы" (видео)

По словам Натальи Романиченко, она "трудится" без отпусков и почти не видит детей. До вторжения коллаборантка владела модельным агентством для детей и продюсировала своего 11-летнего сына, который снялся в 10 украинских сериалах.

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Так называемая "глава" Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко пожаловалась, как ей тяжело "управлять" прифронтовым городом и сколько рисков существует в ее положении. Об этом она рассказала российскому агентству "РИА Новости Крым" [находится в структуре медиагруппы "РИА Новости"].

"Я выполняю свою работу –– да, без выходных, да, 24/7, да, без отпуска, крайне редко вижу своих детей, и очень скучаю по ним. Тем не менее мы сейчас в таких условиях, по-другому просто нельзя", –– прокомментировала коллаборантка.

Романиченко подчеркнула, что родилась и выросла в Васильевке, поэтому якобы очень переживает за "местных жителей и за край".

Также пособница оккупантов рассказала о существующих для нее рисках. Женщина уточнила, что она сама и ее дети якобы получают угрозы, да и в целом обстановка является "небезопасной". Она напомнила о покушениях на коллаборантов в оккупированных населенных пунктах Украины.

В то же время время Романиченко отметила, что не жалеет о своем пособничестве с оккупантами.

"Если кто-то у меня когда-то спросит –– жалею ли я о том, что пошла на это, то нет, не жалею", –– резюмировала она.

Наталья Романиченко: от продюсера до коллаборантки

Сразу после полномасштабного вторжения россиян в Украину Наталья Романиченко записала видео, в котором сообщила, что перешла на сторону оккупантов и провозгласила себя "мэром" захваченной Васильевки.

До 24 февраля женщина владела модельным агентством для детей в Запорожье "Be WOW", а также занималась продюсированием своего 11-летнего сына Владислава Романиченко, который успел сняться как минимум в 10 украинских фильмах и сериалах.

Одной из последних работ стал сериал "Доброволец" режиссера Ахтема Сеитаблаева ("Киборги", "Номера"). "Доброволец" рассказывает об украинском военном, который выжил после бомбардировки российских войск. Сам Сеитаблаев известен своей патриотической позицией, 25 февраля этого года он записался в территориальную оборону Киева.

[ + – ] Ахтем Сеитаблаев и Владислав Романиченко на съемках "Добровольца"

Последняя публикация Натальи Романиченко в Instagram датирована 26 января этого года и посвящена спектаклю "Будьте как дома", который 25 января показали в Запорожье. В спектакле играли Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев и актер Паша Ли, служивший в терробороне и погибший в Ирпене 6 марта. Романиченко тепло отозвалась о спектакле, упомянула, что Сейтаблаев является любимым режиссером, а сериал "Доброволец" –– "всегда в ее сердце".

Напомним, оккупанты хотят построить новые поселки на Арабатской стрелке между Херсонской областью и Крымом. По словам так называемого "губернатора" Владимира Сальдо, уже началась разработка проектно-сметной документации. Он заявляет, что цены на жилье в захваченной курортной зоне "будут ниже, чем в Крыму".