"Ні про що не шкодую": "мер" захопленої Василівки поскаржилася на ризики своєї "роботи" (відео)

За словами Наталії Романіченко, вона "працює" без відпусток і майже не бачить дітей. До вторгнення колаборантка володіла модельним агентством для дітей та продюсувала свого 11-річного сина, який знявся у 10 українських серіалах.

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Так звана "глава" Василівського району Запорізької області Наталія Романіченко поскаржилася, як їй важко "керувати" прифронтовим містом та скільки ризиків існує у її становищі. Про це вона розповіла російському агентству "РИА Новости Крым" [перебуває у структурі медіагрупи "РИА Новости"].

"Я виконую свою роботу — так, без вихідних, так, 24/7, так, без відпустки, вкрай рідко бачу своїх дітей, і дуже сумую за ними. Проте ми зараз в таких умовах, інакше просто не можна", — прокоментувала колаборантка.

Романіченко наголосила, що народилася і виросла у Василівці, тому нібито дуже переживає за "місцевих мешканців і за край".

Також спільниця окупантів розповіла про ризики, що існують для неї. Жінка уточнила, що їй самій та її дітям нібито погрожують, та й загалом обстановка є "небезпечною". Вона нагадала про замахи на колаборантів в окупованих населених пунктах України.

Водночас Романіченко наголосила, що не шкодує про свою співпрацю з окупантами.

"Якщо хтось у мене колись запитає — чи шкодую я про те, що пішла на це, то ні, не шкодую", — резюмувала вона.

Наталія Романіченко: від продюсерки до колаборантки

Одразу після повномасштабного вторгнення росіян в Україну Наталія Романіченко записала відео, в якому повідомила, що перейшла на бік окупантів і проголосила себе "мером" захопленої Василівки.

До 24 лютого жінка володіла модельною агенцією для дітей у Запоріжжі "Be WOW", а також займалася продюсуванням свого 11-річного сина Владислава Романіченка, який встиг знятися як мінімум у 10 українських фільмах та серіалах.

Однією з останніх робіт став серіал "Доброволець" режисера Ахтема Сеїтаблаєва ("Кіборги", "Номера"). "Доброволець" розповідає про українського військового, який вижив після бомбардування російських військ. Сам Сеїтаблаєв відомий своєю патріотичною позицією, 25 лютого цього року він записався у територіальну оборону Києва.

[ + – ] Ахтем Сеїтаблаєв та Владислав Романіченко на зйомках "Добровольця"

Остання публікація Наталії Романіченко в Instagram датована 26 січня цього року та присвячена виставі "Будьте як удома", яку 25 січня показали у Запоріжжі. У виставі грали Ада Роговцева, Ахтем Сеїтаблаєв та актор Паша Лі, який служив у теробороні та загинув в Ірпені 6 березня. Романіченко тепло відгукнулася про виставу, згадала, що Сеїтаблаєв є улюбленим режисером, а серіал "Доброволець" — "завжди в її серці".

Нагадаємо, окупанти хочуть збудувати нові селища на Арабатській стрілці між Херсонською областю та Кримом. За словами так званого "губернатора" Володимира Сальдо, вже розпочалася розробка проєктно-кошторисної документації. Він заявляє, що ціни на житло у захопленій курортній зоні "будуть нижчими, ніж у Криму".