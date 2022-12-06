Размер – не главное: как маленький Люксембург получил одни из самых современных ВВС в Европе

Великое Герцогство Люксембург может похвастаться небольшими, но хорошо оснащенными вооруженными силами, которые с 2020 года включают в себя и самый современный воздушный компонент вместе со спутником. Страна может стать доказательством того, что важен не размер, а преданность общему делу в НАТО.

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Несмотря на то, что у вооруженных сил Люксембурга нет отдельных ВВС, они обладают самой современной воздушной армией в мире благодаря единственному самолету (A400M), который поступил на службу еще в 2020 году. Помимо этого не слишком впечатляющего факта, Люксембург в последние годы еще больше расширил свой воздушный компонент за счет приобретения двух вертолетов Airbus H145M, одного многоцелевого заправщика Airbus A330 (MRTT) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-11 Raven, RQ-20 Puma и RQ-21 Integrator. В ближайшем будущем также планируется приобретение дополнительных самолетов и вертолетов для медицинской эвакуации, тактических воздушных перевозок и морского наблюдения.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса — о том, что стоит на вооружении ВВС Люксембурга.

Покупка одного военно-транспортного самолета A400M в 2001 году ознаменовала собой возобновление эксплуатации самолетов с 1968 года, когда Люксембург снял с вооружения три самолета Piper PA-18 Super Cubs, использовавшихся для воздушного наблюдения и связи. Из-за задержек в разработке программы A400M вооруженные силы Люксембурга смогут получить самолет только в октябре 2020 года – спустя 52 года после списания последнего самолета! A400M эксплуатируется совместно с 15-м авиатранспортным крылом бельгийских ВВС, базирующимся на авиабазе Мельсбрук под Брюсселем. Хотя в настоящее время рассматривают вопрос о создании правительственного авиаузла в люксембургском международном аэропорту Финдель, вооруженные силы Люксембурга пока не имеют собственного выделенного помещения в аэропорту.

Без собственной авиабазы, но с самым современным флотом

Люксембургский самолет A400M размещен в Бельгии, заправщик A330 (поставка которого запланирована на 2024 год) будет размещен либо на авиабазе Эйндховен в Нидерландах, либо в аэропорту Кельна в Германии, а люксембургские БПЛА запускаются либо вручную, либо пневматически. Таким образом, потребность в выделенном помещении аэропорта, по крайней мере, до приобретения самолетов для медицинской эвакуации и морского наблюдения, весьма невелика. Несмотря на отсутствие собственной авиабазы, воздушный компонент Люксембурга имеет свою собственную эмблему, основанную на гербе страны. Этот красочный рондель также нанесен на флот НАТО, состоящий из 17 самолетов E-3A Sentry AWACS, которые зарегистрированы в Люксембурге.

[ + – ] Самолет A400M ВВС Люксембурга

С момента поставки в 2020 году A400M (CT-01) был задействован для поддержки люксембургской миссии EUTM в Мали, доставляя солдат и их оборудование в страну и обратно, а также использовался для перевозки военного оборудования, пожертвованного Люксембургскими вооруженными силами Украине, в Польшу. Люксембург, не имеющий выхода к морю, давно хотел иметь возможность перевозить личный состав и грузы для поддержки военных развертываний и гуманитарных миссий, и однажды даже рассматривал возможность приобретения десантной платформы (LPD) совместно с Бельгией. Рост стоимости LPD и снижение расходов на оборону Бельгии в конечном итоге привели к отмене программы в 2003 году.

Несмотря на то, что шансы на возобновление интереса к морским возможностям представляются небольшими, вооруженные силы Люксембурга стали одним из основателей международного флота A330 НАТО A330 в 2016 году, взяв на себя обязательства по 200 летным часам в год. В 2020 году Люксембург обязался налетать еще тысячу часов, обеспечив финансирование девятого самолета путем реализации существующего контрактного опциона. Несмотря на то, что Люксембург фактически не владеет скоростными самолетами, которые можно дозаправлять в воздухе (хотя принадлежащий стране A400M имеет съемный зонд для дозаправки), он является третьим по величине участником флота многоцелевых заправщиков НАТО и может внести значительный вклад в операции НАТО, предлагая свои летные часы другим странам-членам.

Учитывая очевидное отсутствие у Люксембурга потенциала для создания большой постоянной армии при населении менее 650 тысяч человек, можно привести множество доводов в пользу увеличения финансового участия Люксембурга в совместных проектах НАТО. Например, это могло бы повлечь за собой значительный финансовый вклад в замену парка самолетов E-3A Sentry AWACS НАТО, равномерно распределяя нагрузку между странами-членами НАТО и не увеличивая при этом собственные вооруженные силы для достижения этой цели. До сих пор Люксембург не хотел увеличивать свои расходы на оборону до 2% от ВВП, вместо этого поставив перед собой цель увеличить ежегодные расходы на оборону до 1% от ВВП к 2028 году, что составляет около €1 млрд.

До 2020 года в арсенале вооруженных сил Люксембурга не хватало специального вертолета. Ранее они полагались на один MD902 Explorer, состоящий на вооружении полиции Великого герцогства, и два MD900, используемых Люксембургской воздушно-спасательной службой. В 2018 году МО Люксембурга заказало два H145M для выполнения миссий по наблюдению и борьбе с терроризмом. Оба вертолета имеют опознавательные знаки полиции Великого Герцогства, которая также может использовать H145M для выполнения задач по охране правопорядка. В ближайшие годы предполагается приобретение более крупных вертолетов для обеспечения дополнительных возможностей тактических воздушных перевозок.

[ + – ] Вертолет H145M

Самые современные БПЛА

В чем ВС Люксембурга добились поразительных успехов, так это в развитии возможностей БПЛА. Герцогство располагает флотом беспилотников, превосходящим по возможностям и численности несколько крупных европейских стран. В настоящее время этот флот включает в себя 12 RQ-11 Ravens, неизвестное количество RQ-20 Pumas, 4 RQ-21 Integrators и ручные БПЛА Atlas Pro. Люксембург также является членом флота наземного наблюдения НАТО, который использует 5 БПЛА RQ-4D Phoenix HALE, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR) и датчиками EO/IR.

В настоящее время вооруженные силы Люксембурга рассматривают вопрос о том, присоединиться ли к дальнейшим программам воздушного наблюдения в сотрудничестве с государствами-партнерами или вместо этого самостоятельно приобрести необходимые самолеты или БПЛА и возможности анализа данных. Введение в эксплуатацию крупных разведывательных БПЛА, таких как американский MQ-9B SkyGuardian (который также приобрела Бельгия) или израильский Elbit Hermes 900, оснащенных широким спектром современных полезных нагрузок, внесет значительный вклад в возможности НАТО, требуя при этом относительно небольших инвестиций в рабочую силу.

[ + – ] В чем ВС Люксембурга добились поразительных успехов, так это в развитии возможностей БПЛА

Поскольку отсутствие собственного воздушного пространства у маленького Люксембурга, значительно затрудняет регулярные операции или даже тренировки с крупными БПЛА, возможность объединиться с такой страной-партнером, как Бельгия, станет особенно привлекательным вариантом для Люксембурга. Введение возможности морского наблюдения также потребует размещения приобретенных самолетов на авиабазах за пределами страны, не имеющей выхода к морю, для защиты морского флага Люксембурга в беспокойных водах, таких как Аденский залив, или для оказания помощи Frontex в Средиземном море.

Закупка более крупных БПЛА или даже самолетов морской разведки позволила бы усилить возможности воздушной разведки. При этом Люксембург предпринял попытку выйти в космос, запустив в 2018 году государственный спутник связи GovSat-1 в рамках государственно-частного партнерства. GovSat 1 – это многофункциональный спутник, использующий военные частоты (Х-диапазон и военный Ка-диапазон) для обеспечения мощных и точечных трансляций для различных правительственных миссий. Спутник охватывает Европу, Ближний Восток и Африку. Правительство Люксембурга взяло на себя предварительное обязательство по использованию значительного объема мощностей нового спутника, а оставшиеся мощности будут доступны другим правительствам и институциям. В зависимости от потребностей, МО Люксембурга рассмотрит возможности постепенного развертывания группировки спутников в течение ближайшего десятилетия.

Будь то в воздухе или в космосе, пилотируемые или беспилотные летательные аппараты, воздушный компонент Вооруженных сил Люксембурга, безусловно, представляет собой нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что он только-только возрождается после полувекового перерыва, впечатляющее количество приобретений, запланированных на предстоящее десятилетие, быстро расширяет возможности, позволяя Люксембургу поддерживать НАТО и инвестировать в такие важные области, как воздушное наблюдение/рекогносцировка, дозаправка и транспортировка. Если инвестиции продолжатся, Люксембург прилетит в будущее как ценный член НАТО, доказывая, что главное – не размер, а преданность делу.