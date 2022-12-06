Розмір – не головне: як маленький Люксембург отримав одні з найсучасніших ВПС у Європі

Велике Герцогство Люксембург може похвалитися невеликими, але добре оснащеними збройними силами, які з 2020 року містять і найсучасніший повітряний компонент разом з супутником. Країна може стати доказом того, що важливим є не розмір, а відданість спільній справі в НАТО.

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Попри те, що збройні сили Люксембургу не мають окремих ВПС, вони мають найсучаснішу повітряну армію у світі завдяки єдиному літаку (A400M), який надійшов на службу ще у 2020 році. Крім цього не дуже разючого факту, Люксембург останніми роками ще більше розширив свій повітряний компонент внаслідок придбання двох вертольотів Airbus H145M, одного багатоцільового заправника Airbus A330 (MRTT) та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) RQ-11 Raven, RQ-20 Puma та RQ-21 Integrator. У найближчому майбутньому також планується придбання додаткових літаків та гелікоптерів для медичної евакуації, тактичних повітряних перевезень та морського спостереження.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса — про те, що стоїть на озброєнні ВПС Люксембургу.

Купівля одного військово-транспортного літака A400M у 2001 році ознаменувала відновлення експлуатації літаків з 1968 року, коли Люксембург зняв з озброєння три літаки Piper PA-18 Super Cubs, що використовуються для повітряного спостереження і зв'язку. Через затримки у розробці програми A400M збройні сили Люксембургу зможуть отримати літак лише у жовтні 2020 року — через 52 роки після списання останнього літака! A400M експлуатується спільно з 15-м авіатранспортним крилом бельгійських ВПС, що базується на авіабазі Мельсбрук під Брюсселем. Хоча зараз розглядають питання про створення урядового авіавузла в міжнародному люксембурзькому аеропорту Фіндель, збройні сили Люксембурга поки не мають власного виділеного приміщення в аеропорту.

Без власної авіабази, але з найсучаснішим флотом

Люксембурзький літак A400M розміщений у Бельгії, заправник A330 (постачання якого заплановано на 2024 рік) буде розміщено або на авіабазі Ейндховен у Нідерландах, або в аеропорту Кельна в Німеччині, а люксембурзькі БПЛА запускаються або вручну або пневматично. Так, потреба у виділеному приміщенні аеропорту, принаймні до придбання літаків для медичної евакуації та морського спостереження, дуже невелика. Попри відсутність власної авіабази, повітряний компонент Люксембургу має власну емблему, засновану на гербі країни. Цей барвистий рондель також нанесений на флот НАТО, що складається з 17 літаків E-3A Sentry AWACS, зареєстрованих у Люксембурзі.

[ + – ] Літак A400M ВПС Люксембургу

З моменту постачання у 2020 році A400M (CT-01) був залучений для підтримки люксембурзької місії EUTM до Малі, доставляючи солдатів та їх обладнання до країни та назад, а також використовувався для перевезення військового обладнання, пожертвуваного Люксембурзькими збройними силами Україні, до Польщі. Люксембург, який не має виходу до моря, давно хотів мати можливість перевозити особовий склад та вантажі для підтримки військових розгортань та гуманітарних місій, і одного разу навіть розглядав можливість придбання десантної платформи (LPD) спільно з Бельгією. Зростання вартості LPD та зниження витрат на оборону Бельгії зрештою призвели до скасування програми у 2003 році.

Попри те, що шанси на відновлення інтересу до морських можливостей видаються невеликими, збройні сили Люксембургу стали одним з засновників міжнародного флоту A330 НАТО A330 у 2016 році, взявши на себе зобов'язання по 200 річних годин на рік. 2020 року Люксембург зобов'язався налітати ще тисячу годин, забезпечивши фінансування дев'ятого літака шляхом реалізації наявного контрактного опціону. Попри те, що Люксембург фактично не володіє швидкісними літаками, які можна дозаправляти в повітрі (хоча A400M, що належить країні, має знімний зонд для дозаправлення), він є третім за величиною учасником флоту багатоцільових заправників НАТО і може зробити значний внесок в операції НАТО, пропонуючи свої літні години іншим країнам-членам.

Враховуючи очевидну відсутність у Люксембургу потенціалу для створення великої постійної армії при населенні менше ніж 650 тисяч осіб, можна навести безліч аргументів на користь збільшення фінансової участі Люксембургу у спільних проєктах НАТО. Наприклад, це могло б спричинити значний фінансовий внесок у заміну парку літаків E-3A Sentry AWACS НАТО, рівномірно розподіляючи навантаження між країнами-членами НАТО і не збільшуючи водночас власні збройні сили для досягнення цієї мети. Досі Люксембург не хотів збільшувати свої витрати на оборону до 2% від ВВП, натомість поставивши за мету збільшити щорічні витрати на оборону до 1% від ВВП до 2028 року, що становить близько €1 млрд.

До 2020 року в арсеналі збройних сил Люксембургу не вистачало спеціального гелікоптера. Раніше вони покладалися на один MD902 Explorer, який перебував на озброєнні поліції Великого герцогства, і два MD900, які використовували Люксембурзька повітряно-рятувальна служба. У 2018 році МО Люксембурга замовило два H145M для виконання місій зі спостереження та боротьби з тероризмом. Обидва гелікоптери мають розпізнавальні знаки поліції Великого Герцогства, які також можуть використовувати H145M для виконання завдань з охорони правопорядку. Найближчими роками передбачається придбання більших гелікоптерів для забезпечення додаткових можливостей тактичних повітряних перевезень.

[ + – ] Вертоліт H145M

Найсучасніші БПЛА

У чому ЗС Люксембурга досягли разючих успіхів, то це у розвитку можливостей БПЛА. Герцогство має у своєму розпорядженні флот безпілотників, що перевершує за можливостями й чисельністю кілька великих європейських країн. Тепер цей флот містить 12 RQ-11 Ravens, невідому кількість RQ-20 Pumas, 4 RQ-21 Integrators і ручні БПЛА Atlas Pro. Люксембург також є членом флоту наземного спостереження НАТО, який використовує 5 БПЛА RQ-4D Phoenix HALE, оснащених радаром з синтезованою апертурою (SAR) та датчиками EO/IR.

В цей час збройні сили Люксембургу розглядають питання про те, чи приєднатися до подальших програм повітряного спостереження у співпраці з державами-партнерами або натомість самостійно придбати необхідні літаки чи БПЛА та можливості аналізу даних. Введення в експлуатацію великих розвідувальних БПЛА, таких як американський MQ-9B SkyGuardian (який також придбала Бельгія) або ізраїльський Elbit Hermes 900, оснащених широким спектром сучасних корисних навантажень, зробить значний внесок у можливості НАТО, вимагаючи водночас відносно невеликих інвестицій у працю.

[ + – ] У чому ЗС Люксембурга досягли разючих успіхів, то це у розвитку можливостей БПЛА

Оскільки відсутність власного повітряного простору у маленького Люксембургу значно ускладнює регулярні операції або навіть тренування з великими БПЛА, можливість об'єднатися з такою країною-партнеркою, як Бельгія, стане особливо привабливим варіантом для Люксембургу. Введення можливості морського спостереження також вимагатиме розміщення придбаних літаків на авіабазах за межами країни, що не має виходу до моря, для захисту морського прапора Люксембургу у неспокійних водах, таких як Аденська затока, або для надання допомоги Frontex у Середземному морі.

Закупівля великих БПЛА або навіть літаків морської розвідки дозволила б посилити можливості повітряної розвідки. Водночас Люксембург спробував вийти в космос, запустивши у 2018 році державний супутник зв'язку GovSat-1 в межах державно-приватного партнерства. GovSat 1 — це багатофункціональний супутник, що використовує військові частоти (Х-діапазон та військовий Ка-діапазон) для забезпечення потужних та точкових трансляцій для різних урядових місій. Супутник охоплює Європу, Близький Схід та Африку. Уряд Люксембургу взяв на себе попереднє зобов'язання щодо використання значного обсягу потужностей нового супутника, а потужності, що залишилися, будуть доступні іншим урядам та інституціям. Залежно від потреб МО Люксембурга розгляне можливості поступового розгортання угруповання супутників протягом найближчого десятиліття.

Чи то в повітрі, чи в космосі, пілотовані або безпілотні літальні апарати, повітряний компонент Збройних сил Люксембургу, безумовно, є чимось більшим, ніж може здатися на перший погляд. Попри те, що він тільки-но відроджується після півстолітньої перерви, виняткова кількість придбань, запланованих на майбутнє десятиліття, швидко розширює можливості, дозволяючи Люксембургу підтримувати НАТО та інвестувати в такі важливі галузі, як повітряне спостереження/рекогносцирування, дозаправлення та транспортування. Якщо інвестиції продовжаться, Люксембург прилетить у майбутнє як цінний член НАТО, доводячи, що головне не розмір, а відданість справі.