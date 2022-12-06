Крым крайне уязвим, хотя в Кремле это скрывают, — эксперт

По словам военного эксперта Майкла Кларка, Путин проехал по Крымскому мосту, но ж/д сообщение не восстановлено. Это важно потому, что по железной дороге в аннексированный Крым доставляется значительный объем топлива.

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Специалист по вопросам военной сферы и безопасности Майкл Кларк проанализировал значение, которое в РФ придают поездке президента Владимира Путина по Крымскому мосту. Об этом сообщает Sky News.

Накануне Путин проехал на автомобиле Mercedes по Крымскому мосту, чтобы таким образом показать, что мост возобновил работу после того, как в октябре он был частично поврежден во время взрыва.

Кларк отметил, что, несмотря на открытие автомобильной дороги, пока нет свидетельств, что железнодорожное сообщение уже восстановлено. По словам аналитика, это важное обстоятельство, потому что по железной дороге в аннексированный Крым доставляется значительный объем топлива.

По его словам, помимо моста, есть только еще две дороги, которые соединяют Крым с украинской территорией. И у РФ могут быть проблемы, когда украинские войска восстановят контроль над ними.

Поэтому, по словам исследователя, Крым, очень уязвим, несмотря на то, что россияне заявляют об обратном.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин проехал на Mercedes по Крымскому мосту в первый раз после взрыва. Он побеседовал со строителями, которые восстанавливали переправы и назвал важным наличие сухопутного коридора между Крымом и РФ.

Ранее Фокус сообщал, что российское руководство планирует восстановить Крымский мост к лету 2023 года. Предприятие, зарегистрированное в Бурятии, назначено единственным исполнителем строительных работ. Однако, согласно данным из открытых источников, компания была ликвидирована 6 лет тому назад.