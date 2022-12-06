Крим вкрай вразливий, хоча у Кремлі це приховують, — експерт

За словами військового експерта Майкла Кларка, Путін проїхав Кримським мостом, але залізничне сполучення не відновлено. Це важливо тому, що залізницею до анексованого Криму доставляється значний обсяг палива.

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Фахівець з питань військової сфери та безпеки Майкл Кларк проаналізував значення, яке у РФ надають поїздці президента Володимира Путіна Кримським мостом. Про це повідомляє Sky News.

Напередодні Путін проїхав на автомобілі Mercedes Кримським мостом, щоб у такий спосіб показати, що міст відновив роботу після того, як у жовтні він був частково пошкоджений під час вибуху.

Кларк зазначив, що, попри відкриття автомобільної дороги, поки немає свідчень, що залізничне сполучення вже відновлено. За словами аналітика, це важливий фактор, тому що залізницею до анексованого Криму доставляється значний обсяг палива.

За його словами, окрім мосту, є лише дві дороги, які з'єднують Крим з українською територією. І РФ може мати проблеми, коли українські війська відновлять контроль над ними.

Тому, за словами дослідника, Крим дуже вразливий, попри те, що росіяни заявляють про протилежне.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін проїхав на Mercedes Кримським мостом вперше після вибуху. Він поговорив із будівельниками, які відновлювали переправи та назвав важливою наявність сухопутного коридору між Кримом та РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що російське керівництво планує відновити Кримський міст до літа 2023 року. Підприємство, зареєстроване у Бурятії, призначене єдиним виконавцем будівельних робіт. Проте, згідно з даними із відкритих джерел, компанія була ліквідована 6 років тому.