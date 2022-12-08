Путин специально затягивает войну в Украине, — ISW

Глава Кремля, по словам аналитиков, не отказался от имперских планов и настроен захватить как можно больше украинских территорий.

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Президент РФ Владимир Путин создает все условия для того, чтобы полномасштабная война в Украине перешла в затяжную фазу. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 7 ноября.

В документе аналитики цитируют недавнее заявление Владимира Путина о том, что "спецоперация" на территории Украины может быть длительным процессом, а аннексия украинских территорий является для Москвы.

Глава Кремля, по данным ISW, в выгодном свете сравнил себя с российским царем Петром Великим, заявив, что Россия теперь контролирует Азовское море. Отсылка на имперскую историю явно определяет нынешние цели Владимира Путина в Украине как откровенно империалистические и по-прежнему максималистские.

"Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на ожидание затяжной, изнурительной войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий. Кремль создает информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после удручающих неудач ВС РФ в обеспечении и удержании своих основных целей", — говорится в отчете ISW.

Аналитики также приходят к выводу, что Владимир Путин не желает рисковать терять поддержку внутри страны, прекращая свои наступательные операции даже на короткое время, не говоря уже о том, чтобы отказаться от своих имперских затей в отношении украинцев.

Отметим, что 7 декабря президент РФ Владимир Путин выступал в совете по правам человека. Так, диктатор пригрозил, что полномасштабная война в Украине может быть длительным процессом. Помимо этого, Владимир Путин назвал "положительным" моментом вторжения аннексию украинских территорий и дальнейшее их присоединение к РФ.

В ходе своего выступления Владимир Путин также потребовал, чтобы Украина выплатила репарации за ущерб, который якобы был причинен оккупированному Донбассу.