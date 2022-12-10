Есть угроза бактериального заражения: в Чернобаевке массовый мор птицы из-за ВС РФ (фото)

Обстрелы ВС РФ привели к обесточиванию птицефермы "Чернобаевская", где до войны жили более 4 млн птиц. Часть из них похоронили в вырытом котловане.

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Херсонская прокуратура начала расследование по факту массового мора птиц в Чернобаевке из-за обстрела ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Известно, что в марте из-за российских ударов птицеферма, на которой было более 4 млн птиц, осталась без света. Из-за этого стало невозможно кормить кур и поддерживать санитарный режим, что привело к массовому вымиранию животных.

"Во время осмотра на территории птицефермы обнаружено место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной 3 метра и площадью 1 880 м кв.", — рассказали в прокуратуре.

Также правоохранители уточнили, что взяли образцы для исследования, ведь из-за действий ВС РФ есть угроза бактериального заражения значительной территории.

Известно, что сейчас расследование проводят по ст. 441 УК Украины (экоцид).

[ + – ] Птицефабрика "Чернобаевская"

[ + – ] Птицефабрика "Чернобаевская"

[ + – ] Птицефабрика "Чернобаевская"

Напомним, Фокус писал об угрозе экологической катастрофы в первых числах марта. Тогда компания-владелец говорила об угрозе массово вымирания птиц из-за голода: обстрелы ВС РФ привели не только к обесточиванию птицефермы, но и невозможности подвозить животных комбикорм. Отдельной проблемой тогда было вывезти или утилизировать уже готовую продукцию.

В связи с этим в Минагрополитики были вынуждены заключить меморандум с ассоциацией "Союз птицеводов Украины", направленный на стабилизацию цен на яйца.