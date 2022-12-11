Российские неонацисты "Русич" собирают разведданные о странах-членах НАТО — The Guardian

Группировка, участвующая в войне против Украине, просит присылать информацию о пограничных постах и перемещении военнослужащих Альянса в странах Балтии.

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Неонацистская военизированная группировка "Русич", связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные о пограничных укреплениях и передвижениях военных в Латвии, Литве и Эстонии, что вызвало обеспокоенность по поводу того, планируют ли крайне правые российские группы нападение на страны НАТО. Об этом пишет The Guardian.

На прошлой неделе официальный Telegram-канал группировки, которая уже воюет против ВСУ на территории Украины и связана с печально известной "Группой Вагнера", обратился к своим последователям с просьбой прислать подробную информацию о пограничных постах и военных перемещениях в трех странах Балтии, ранее входивших в состав Советского Союза.

Пост, который просмотрели более 60 тысяч пользователей, просил информацию, касающейся воинских частей, с конкретными ссылками на данные о военных, их должности, род их занятий, родственников военных и данные о их личном транспорте. В посте также запрашивалась информация о передвижении патрулей, о местонахождении пограничных постов, систем наблюдения и транспортных средств.

Аналогичным образом были запрошены сведения о башнях связи на границе, а также координаты складов горючего и систем безопасности в приграничных районах.

[ + – ] Сообщение ДШРГ "Русич" Фото: Скриншот

Эта новость вызвала вопросы о том, кто в целом командует крайне правыми прокремлевскими группировками, воюющими на Украине.

Группировка "Русич" тесно связана с "Группой Вагнера", военным подразделением, которым руководит близкий союзник Владимира Путина и которое сейчас возглавляет российское наступление, направленное на захват украинского города Бахмут, где в настоящее время продолжается самое ожесточенное противостояние между ВСУ и ВС РФ.

Источники на условиях анонимности заявили, что "необычный" шаг группировки "Русич" может указывать на разочарование в официальном Кремле и недовольство тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими крайне правыми российскими военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для ведения войны, что вызывает опасения в том, что произойдет эскалация конфликта и нападение на страны-члены НАТО.

Однако источники добавили, что прямое участие Кремля маловероятно, поскольку его разведка, несомненно, уже располагает разведданными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

Источник сказал: "Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если русские потеряют контроль над военизированными группировками и начнут совершать мошеннические действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию?".

Недавние сообщения показывают, что некоторые военизированные группы, такие как "Группа Вагнера", основанная другом Путина Евгением Пригожиным, уже имеют значительную автономию и такой же доступ к российскому президенту, как и официальные правительственные чиновники.

Хотя взаимодействие между "Русичем" и онлайн-каналами, связанными с "Группой Вагнера", было недавно задокументировано, остается неясным, до какой степени "Русич" подчиняется "вагнеровцам" или даже министерству обороны России.

"Русич" позиционирует себя как диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ). Они "прославились" жестокостью во время войны в Сирии и во время аннексии Крыма в 2014 году. Министерство финансов США объявило в сентябре, что вводит санкции против "Русича".

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему в последнее время Владимир Путин стал часто появляться на публике и "выходить в народ". Американские журналисты уверены, что Путин занят построением "своей версии реальности" в то время, когда его армия терпит поражение в Украине и хочет продемонстрировать, что он контролирует ситуацию.