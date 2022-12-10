Показывает, что все еще у руля: в СМИ пояснили, почему Путин стал часто появляться на публике

По мнению журналистов, цель выступлений российского президента не в том, что он говорит, а в потребности продемонстрировать, что он здоров, бдителен и все контролирует.

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Начиная с понедельника, когда Владимир Путин якобы проехался на автомобиле по Крымскому мосту, и, заканчивая пятничной пресс-конференцией, на которой российский президент продолжал отвечать на вопросы журналистов, даже когда его пресс-секретарь Песков пытался их остановить, Путин заявил российскому журналисту: "Никому нельзя доверять. Ты можешь доверять только мне". В NY Times считают, что это и был лозунг недели, когда российский президент проявил небывалую активность.

Всплеск активности в декабре особенно удивил по сравнению с ноябрем, когда Путин публично выступал только раз, а его отсутствие на публике официальный Кремль никак не пояснил.

Американские журналисты уверены, что Путин занят построением "своей версии реальности" в то время, когда его армия терпит поражение в Украине.

В марафоне публичных выступлений, который начался в понедельник с поездки по поврежденному российскому мосту в Крым, Путин рассказал о ядерной доктрине, обмене пленными с Соединенными Штатами, предполагаемом польском реваншизме и даже об "очень жесткой" политике европейских стран, касательно зоопарков.

[ + – ] Путин на Крымском мосту Фото: Скриншот

В среду Кремль опубликовал почти трехчасовую видеозапись встречи Путина со своим "советом по правам человека". В четверг было опубликовано видео, на котором он обещает продолжать свои атаки на Украину с бокалом шампанского в руках.

А на пятничной пресс-конференции в кулуарах регионального саммита в Кыргызстане российский президент отверг предположение о том, что российское вторжение в Украину может столкнуться с препятствиями.

[ + – ] Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке Фото: kremlin.ru

"Спецоперация идет своим чередом, у нас там все стабильно", — сказал Путин, используя термин Кремля для своей войны на Украине.

Большая часть того, что говорил Путин, повторяло его прежнюю позицию, а многое из того, что он говорил, было ложью. Что касается Украины, то он сказал, что "в конце концов нам придется заключить сделку", чтобы остановить войну, но даже не намекнул на то, что готов принять суверенитет Украины. Говоря об освобождении в четверг звезды американского баскетбола Бритни Гринер в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута, Путин сказал, что Россия "не откажется от продолжения этой работы в будущем".

Поскольку его война на Украине затягивается, президент Владимир Путин предупредил россиян, что война затянется, но попытался развеять худшие опасения уже уставших от войны россиян.

Тем не менее, череда его выступлений сама по себе была посланием: президент, который, несмотря на проседающую из-за санкций экономику и огромные военные потери России, пытается изобразить себя здоровым, бдительным и тот факт, что он все еще у власти.

"Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию. Когда Путин так много говорит, не так важно, что он говорит", — сказал Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

На своей видеоконференции в среду с специально подобранной группой по правам человека Путин ответил на вопрос об отношении к русским в Европе. Он заявил, что "националистические элементы в Польше мечтают захватить часть западной Украины", повторив необоснованное заявление, сделанное за неделю до этого одним из высших должностных лиц его разведки.

Затем он внезапно заговорил о европейских зоопарках: "В некоторых западных странах животных в зоопарках убивают на глазах у детей, забивают и так далее. Это абсолютно не соответствует нашей культуре, культуре народов Российской Федерации".

По сообщениям прокремлевских СМИ, это была ссылка на решение Копенгагенского зоопарка в 2014 году убить жирафа из-за риска инбридинга. И это был пример того, как Путин пытается использовать любые возможные аргументы, чтобы поддержать антизападные настроения среди российской общественности.

И поддержать собственный авторитет, сравнивая себя с видными политиками и правителями прошлого. Так, он снова вспомнил о Петре I.

"Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий – значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем. Еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат", — заявил Путин во время онлайн-заседания совета по правам человека.

На следующий день Путин вручал медали "Золотая Звезда" офицерам в Кремле. В дополнение к обнародованной записи его речи, офис российского президента опубликовал четырехминутный ролик, в котором президент ведет светскую беседу с награжденными, каждый из которых держит бокал с шампанским.

[ + – ] Путин с шампанским поздавляет награжденных "Золотой звездой" в Кремле Фото: kremlin.ru

"Штурмовики воюют просто великолепно, как и "сушки". Отлично, просто отлично", — сказал Путин.

Далее он оправдал атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины словами: "Но кто это начал?", отметив, что Украина атаковала мост через Керченский пролив в Крым, который Россия использует для снабжения своих передовых войск.

Журналисты NY Times удивились, что официальный Кремль опубликовал эти кадры, учитывая, что Путин, чья трезвость и самообладание являются центральными элементами его тщательно созданного имиджа, выглядел так, будто он был навеселе. Но профессор Голосов отметил, что видео, на котором Путин выглядит счастливым и расслабленным, когда он обсуждает смертоносную войну, была эффективной для кремлевских политтехнологов.

"Путину нужно показать публике, что все идет хорошо, что он может говорить о том, что происходит, с удовольствием", — отметил Голосов.

Тем не менее российский президент также имеет в виду глобальную аудиторию. В пятницу он подробно остановился на том, что, по его словам, может быть изменением в ядерной доктрине России, предупредив, что Россия может изменить свою философию, чтобы позволить нанести превентивный удар. Американская политика, по его словам, может потребовать более агрессивной позиции.

"Мы просто думаем об этом", — сказал Путин.

Напомним, ранее бывший сотрудник Кремля и спичрайтера президента РФ Аббас Галямов рассказал о том, что существует план вывоза кремлевских чиновников за пределы России, если ситуация станет серьезней. План получил неофициальное название "Ноева ковчега". Переезд в Китай уже не рассматривается, поскольку там не любят проигравших. Так что Путин сотоварищи, скорей всего отправятся в Венесуэлу, или Аргентину.