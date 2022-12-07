Путина эвакуируют в Венесуэлу или Аргентину в случае поражения в Украине, — экс-спичрайтер Кремля

По словам бывшего сотрудника Кремля и спичрайтера президента РФ Аббаса Галямова, план вывоза кремлевских чиновников получил неофициальное название "Ноева ковчега". Переезд в Китай уже не рассматривается, поскольку там не любят проигравших.

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В РФ готовят план эвакуации руководства Кремля из страны на случай поражения в войне в Украине. Об этом сообщает Аббас Галямов, бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина со ссылкой на источники.

План, получивший неофициальное название "Ноев ковчег", разрабатывают с весны.

"Землей обетованной" для Путина и его чиновников может стать одна из стран Латинской Америки — Аргентина и Венесуэла. План переезда в Венесуэлу курирует соратник Путина Игорь Сечин, т.к. у него хорошие отношения с президентом страны Николасом Мадуро.

Поначалу в Кремле в первую очередь изучали возможный переезд в Китай, но впоследствии выбор в пользу Поднебесной отложили, потому что "китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других — в особенности проигравших", пишет бывший сотрудник Кремля.

По словам Галямова, Юрий Курилин, правая рука главы "Роснефти" Сечина, занимается непосредственной работой с выездом на место.

"Он всецело посвятил себя именно "Ноеву ковчегу", — рассказал автор публикации.

Известно, что у Курилина есть американское гражданство и связи. Он учился в Калифорнии и работал в BP.

Напомним, что на Рождество ВСУ могут освободить Кременную, в таком случае битва за Бахмут и возможная потеря города будет не столь важна. Такое заявление сделал британский аналитик Майкл Кларк.

Ранее Фокус сообщал, что, стало известно, откуда Украина могла получить дальнобойные дроны для ударов по аэродромам РФ. ВСУ могли переделать советские беспилотники или разработать собственные. Эта технология может внести кардинальный перелом в ход войны в Украине.