Путіна евакуюють у Венесуелу чи Аргентину в разі поразки в Україні, — ексспічрайтер Кремля

За словами колишнього співробітника Кремля та спічрайтера президента РФ Аббаса Галямова, план вивезення кремлівських чиновників отримав неофіційну назву "Ноїв ковчег". Переїзд у Китай уже не розглядається, оскільки там не люблять тих, хто програв.

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В РФ готують план евакуації керівництва Кремля з країни на випадок поразки у війні в Україні. Про це повідомляє Аббас Галямов, колишній спічрайтер російського президента Володимира Путіна з посиланням на джерела.

План, який отримав неофіційну назву "Ноїв ковчег", розробляють з весни.

"Землею обітованою" для Путіна та його чиновників може стати одна з країн Латинської Америки — Аргентина та Венесуела. План переїзду у Венесуелу курирує соратник Путіна Ігор Сєчин, оскільки має добрі стосунки з президентом країни Ніколасом Мадуро.

Спочатку в Кремлі насамперед вивчали можливий переїзд у Китай, але згодом вибір на користь Піднебесної відклали, тому що "китайці надто собі на думці та надто зневажають інших — особливо тих, хто програли", пише колишній співробітник Кремля.

За словами Галямова, Юрій Курилін, права рука глави "Роснефти" Сєчина, займається безпосередньою роботою з виїздом на місце.

"Він повністю присвятив себе саме "Ноєву ковчегу", — розповів автор публікації.

Відомо, що Курилін має американське громадянство і зв'язки. Він навчався у Каліфорнії та працював у ВР.

Нагадаємо, що на Різдво ЗСУ можуть звільнити Кремінну, в такому разі битва за Бахмут і можлива втрата міста буде не така важлива. Таку заяву зробив британський аналітик Майкл Кларк.

Раніше Фокус повідомляв, що стало відомо, звідки Україна могла отримати далекобійні дрони для ударів по аеродромах РФ. ЗСУ могли переробити радянські безпілотники чи розробити власні. Ця технологія може зробити кардинальний перелом у хід війни в Україні.