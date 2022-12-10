Показує, що все ще біля керма: у ЗМІ пояснили, чому Путін почав часто з'являтися на публіці

На думку журналістів, мета виступів російського президента не в тому, що він говорить, а в потребі продемонструвати, що він здоровий, пильний і все контролює.

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Починаючи з понеділка, коли Володимир Путін нібито проїхався на автомобілі по Кримському мосту, і, закінчуючи п'ятничною пресконференцією, на якій російський президент продовжував відповідати на запитання журналістів, навіть коли його прессекретар Пєсков намагався їх зупинити, Путін заявив російському журналісту: "Нікому не можна довіряти. Ти можеш довіряти лише мені". У NY Times вважають, що це й було гасло тижня, коли російський президент проявив небувалу активність.

Спалах активності в грудні особливо здивував порівняно з листопадом, коли Путін публічно виступав лише раз, а його відсутність на публіці офіційний Кремль не пояснив.

Американські журналісти впевнені, що Путін зайнятий побудовою "своєї версії реальності" у той час, коли його армія зазнає поразки в Україні.

У марафоні публічних виступів, який розпочався в понеділок із поїздки по пошкодженому російському мосту в Крим, Путін розповів про ядерну доктрину, обмін полоненими зі Сполученими Штатами, ймовірний польський реваншизм і навіть про "дуже жорстку" політику європейських країн щодо зоопарків.

[ + – ] Путін на Кримському мості Фото: Скріншот

У середу Кремль опублікував майже тригодинний відеозапис зустрічі Путіна зі своєю "радою з прав людини". У четвер було опубліковано відео, на якому він обіцяє продовжувати свої атаки на Україну із келихом шампанського в руках.

А на п'ятничній пресконференції в кулуарах регіонального саміту в Киргизстані російський президент відкинув припущення, що російське вторгнення в Україну може зіткнутися з перешкодами.

[ + – ] Учасники засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку Фото: kremlin.ru

"Спецоперація йде своєю чергою, у нас там усе стабільно", — сказав Путін, використовуючи термін Кремля для своєї війни в Україні.

Більшість того, що говорив Путін, повторювало його колишню позицію, а багато з того, що він говорив, було брехнею. Щодо України, то він сказав, що "врешті-решт нам доведеться укласти угоду", щоб зупинити війну, але навіть не натякнув на те, що готовий прийняти суверенітет України. Говорячи про звільнення у четвер зірки американського баскетболу Брітні Ґрінер в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута, Путін сказав, що Росія "не відмовиться від продовження цієї роботи в майбутньому".

Оскільки його війна в Україні затягується, президент Володимир Путін попередив росіян, що війна затягнеться, але спробував розвіяти гірші побоювання росіян, які вже втомилися від війни.

Тим не менш, низка його виступів сама собою була посланням: президент, який, незважаючи на економіку та величезні військові втрати Росії, що просідає через санкції, намагається зобразити себе здоровим, пильним і той факт, що він все ще при владі.

"Він просто показує, переважно керівним колам Росії, що продовжує контролювати ситуацію. Коли Путін так багато говорить, не так важливо, що він говорить", — сказав Григорій Голосов, професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

На своїй відеоконференції у середу зі спеціально підібраною групою з прав людини Путін відповів на питання щодо ставлення до росіян у Європі. Він заявив, що "націоналістичні елементи у Польщі мріють захопити частину західної України", повторивши необґрунтовану заяву, зроблену за тиждень до цього однією з найвищих посадових осіб його розвідки.

Потім він раптово заговорив про європейські зоопарки: "У деяких західних країнах тварин у зоопарках убивають на очах у дітей, забивають і так далі. Це абсолютно не відповідає нашій культурі, культурі народів Російської Федерації".

За повідомленнями прокремлівських ЗМІ, це було посилання на рішення Копенгагенського зоопарку в 2014 році вбити жирафа через ризик інбридингу. І це був приклад того, як Путін намагається використати будь-які можливі аргументи, щоби підтримати антизахідні настрої серед російської громадськості.

І підтримати власний авторитет, порівнюючи себе з помітними політиками та правителями минулого. Так, він знову згадав про Петра I.

"Звичайно, це тривалий процес може бути, але поява нових територій — значний результат для Росії, Азовське море стало внутрішнім морем. Ще Петро боровся за вихід до Азовського моря, а найголовніше — люди, які там живуть, вони тепер із нами, а це мільйони людей, це найголовніший результат", — заявив Путін під час онлайн-засідання ради з прав людини.

Наступного дня Путін вручав медалі "Золота Зірка" офіцерам у Кремлі. Крім оприлюдненого запису його промови, офіс російського президента опублікував чотирихвилинний ролик, в якому президент веде світську бесіду з нагородженими, кожен з яких тримає келих із шампанським.

[ + – ] Путін із шампанським вітає нагороджених "Золотою зіркою" у Кремлі Фото: kremlin.ru

"Штурмовики воюють просто чудово, як і "сушки". Відмінно, просто чудово", — сказав Путін.

Далі він виправдав атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України словами: "Але хто це почав?", зазначивши, що Україна атакувала міст через Керченську протоку в Крим, яку Росія використовує для постачання своїх передових військ.

Журналісти NY Times здивувалися, що офіційний Кремль опублікував ці кадри з огляду на те, що Путін, чия тверезість і самовладання є центральними елементами його ретельно створеного іміджу, виглядав так, ніби він був напідпитку. Але професор Голосов зазначив, що відео, на якому Путін виглядає щасливим і розслабленим, коли він обговорює смертоносну війну, було ефективним для кремлівських політтехнологів.

"Путіну треба показати публіці, що все йде добре, що він може говорити про те, що відбувається, із задоволенням", — зазначив Голосов.

Проте російський президент також має на увазі глобальну аудиторію. У п'ятницю він докладно зупинився на тому, що, за його словами, може бути зміною в ядерній доктрині Росії, попередивши, що Росія може змінити свою філософію, щоб дозволити завдати превентивного удару. Американська політика, за його словами, може вимагати агресивнішої позиції.

"Ми просто думаємо про це", — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше колишній співробітник Кремля та спічрайтера президента РФ Аббас Галямов розповів про те, що існує план вивезення кремлівських чиновників за межі Росії, якщо ситуація стане серйознішою. План отримав неофіційну назву "Ноїв ковчег". Переїзд у Китай уже не розглядається, оскільки там не люблять тих, хто програв. Тож Путін і товариші, швидше за все, вирушать до Венесуели, або Аргентини.