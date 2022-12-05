Путін проїхався на Mercedes по Кримському мосту вперше після вибуху (відео)

Путін провів зустріч із будівельниками, які беруть участь у відновленні переправи, та наголосив на важливості сухопутного коридору між Кримом та РФ.

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Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський (Керченський) міст уперше після вибуху, який стався у жовтні цього року, який призвів до часткового руйнування об'єкта. Глава держави-агресора проінспектував перебіг ремонтних робіт, проїхавшись по переправі на автомобілі. Відповідне відео розповсюдило агентство РИА Новости у понеділок, 5 листопада.

"Де в нас йшли ремонтні роботи?" — спитав Путін, перебуваючи за кермом Mercedes під час руху по Кримському мосту.

Президенту РФ доповіли, що ремонт об'єкту вівся за 9 кілометрів від його місцезнаходження, перед аркою.

Також ЗМІ повідомили, що Путін провів зустріч із будівельниками, які беруть участь у відновленні переправи.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путін під час поїздки по Кримському мосту наголосив на важливості сухопутної дороги, яка з'єднує окупований півострів із Росією.

Нагадаємо, 8 жовтня, наступного дня після 70-річного ювілею Путіна, стався вибух на Кримському мосту в тимчасово окупованому Криму. У Росії повідомили, що причиною інциденту стала детонація вантажівки. Унаслідок частина мосту виявилася тимчасово непридатною для пересування.

ФСБ РФ звинуватила в організації вибуху Кирила Буданова, голову української військової розвідки. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що за організацією диверсії можуть стояти російські силовики, які за допомогою такої акції хотіли підставити конкурентів.

Раніше повідомлялося, міст хочуть відремонтувати до середини наступного року, всі роботи мають завершити не пізніше 1 липня.