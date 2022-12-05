Путин проехался на Mercedes по Крымскому мосту впервые после взрыва (видео)

Путин провел встречу со строителями, которые участвуют в восстановлении переправы, и отметил важность сухопутного коридора между Крымом и РФ.

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Президент России Владимир Путин посетил Крымский (Керченский) мост впервые после взрыва, произошедшего в октябре этого года, который привел к частичному разрушению объекта. Глава государства-агрессора проинспектировал ход ремонтных работ, проехавшись по переправе на автомобиле. Соответствующее видео распространило агентство РИА Новости в понедельник, 5 ноября.

"Где у нас шли ремонтные работы?" — спросил Путин, находясь за рулем Mercedes во время движения по Крымскому мосту.

Президенту РФ доложили, что ремонт объекта велся в 9 километрах от его местонахождения, перед аркой.

Также СМИ сообщили, что Путин провел встречу со строителями, которые участвуют в восстановлении переправы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин во время поездки по Крымскому мосту акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Напомним, 8 октября, на следующий день после 70-летнего юбилея Путина, произошел взрыв на Крымском мосту во временно оккупированном Крыму. В России сообщили, что причиной инцидента стала детонация грузовика. В результате часть моста оказалась временно непригодной для передвижения.

ФСБ РФ обвинила в организации взрыва Кирилла Буданова, главу украинской военной разведки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что за организацией диверсии могут стоять российские силовики, которые с помощью такой акции хотели подставить конкурентов.

Ранее сообщалось, мост хотят отремонтировать к середине следующего года, все работы должны завершить не позднее 1 июля.