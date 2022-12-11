Російські неонацисти "Русич" збирають розвіддані про країни-члени НАТО — The Guardian

Угруповання, яке бере участь у війні проти України, просить надсилати інформацію про прикордонні посади та переміщення військовослужбовців Альянсу в країнах Балтії.

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Неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", пов'язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані про прикордонні зміцнення та пересування військових у Латвії, Литві та Естонії, що викликало занепокоєння з приводу того, чи планують вкрай праві російські групи напад на країни НАТО. Про це пише The Guardian.

Минулого тижня офіційний Telegram-канал угруповання, яке вже воює проти ЗСУ на території України та пов'язане з сумнозвісною "Групою Вагнера", звернувся до своїх послідовників з проханням надіслати докладну інформацію про прикордонні пости та військові переміщення у трьох країнах Балтії, які раніше входили до склад Радянського Союзу

Пост, який переглянули понад 60 тисяч користувачів, просив інформацію щодо військових частин з конкретними посиланнями на дані про військових, їх посади, рід їх занять, родичів військових та дані про їх особистий транспорт. У пості також вимагалася інформація про пересування патрулів, про місцезнаходження прикордонних постів, систем спостереження та транспортних засобів.

Аналогічно були запитані відомості про вежі зв'язку на кордоні, а також координати складів пального та систем безпеки у прикордонних районах.

[ + – ] Повідомлення ДШРГ "Русич" Фото: Скриншот

Ця новина викликала питання про те, хто загалом командує вкрай правими прокремлівськими угрупованнями, що воюють на Україні.

Угруповання "Русич" тісно пов'язане з "Групою Вагнера", військовим підрозділом, яким керує близький союзник Володимира Путіна і який зараз очолює російський наступ, спрямований на захоплення українського міста Бахмут, де наразі триває найзапекліше протистояння між ЗСУ та ЗС РФ.

Джерела на умовах анонімності заявили, що "незвичайний" крок угрупування "Русич" може вказувати на розчарування в офіційному Кремлі та невдоволення тим, як іде війна Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми вкрай правими російськими воєнізованими організаціями, які можуть використати екстремальніші методи для ведення війни, що викликає побоювання в тому, що відбудеться ескалація конфлікту та напад на країни-члени НАТО.

Однак джерела додали, що пряма участь Кремля малоймовірна, оскільки його розвідка, безсумнівно, вже має в розвідці дані про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.

Джерело сказало: "Чи вказує це на фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над воєнізованими угрупованнями і почнуть здійснювати шахрайські дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Справжнє питання полягає в тому, наскільки реально Кремль контролює ситуацію?".

Нещодавні повідомлення показують, що деякі воєнізовані групи, такі як "Група Вагнера", заснована другом Путіна Євгеном Пригожиним, вже мають значну автономію та такий самий доступ до російського президента, як і офіційні урядовці.

Хоча взаємодія між "Русичем" та онлайн-каналами, пов'язаними з "Групою Вагнера", була нещодавно задокументована, залишається незрозумілою, наскільки "Русич" підпорядковується "вагнерівцям" або навіть міністерству оборони Росії.

"Русич" позиціонує себе як диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ). Вони "прославилися" жорстокістю під час війни у Сирії та під час анексії Криму у 2014 році. Міністерство фінансів США оголосило у вересні, що запроваджує санкції проти "Русича".

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ пояснили, чому останнім часом Володимир Путін почав часто з'являтися на публіці та "виходити в народ". Американські журналісти впевнені, що Путін зайнятий побудовою "своєї версії реальності" у той час, коли його армія зазнає поразки в Україні та хоче продемонструвати, що він контролює ситуацію.