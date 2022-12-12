США продолжат отправлять в Украину "материал", но не войска, — Байден

Глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, нет ли у администрации президента планов направить в Украину военный контингент. США планируют выделить Украине помощь на 37,7 млрд долларов.

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В понедельник, 12 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него нет планов относительно дислокации американских войск в Украину. Вместо этого планируется продолжать поставки вооружений. Об этом сообщает CNN.

"Отправляем ли мы войска в Украину? Нет, мы отправляем материал, как и раньше, на миллионы долларов", — сказал глава США в ответ на вопрос журналистов в штате Виргиния о том, нет ли у администрации президента планов относительно отправки в Украину американских военных.

В минувшем месяце администрация Байдена призвала Конгресс выделить дополнительное финансирование, чтобы продолжить поддержку Украины.

Глава Административно-бюджетного управления Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси подробно изложила запрос о помощи Украине на сумму 37,7 млрд долларов.

Согласно факт-листу, который был представлен журналистам, запрос Украины направлен четырем правительственным ведомствам США.

По словам Янг, такой запрос призван гарантировать, что у Украины будут финансы, оружие и поддержка, нужные для самозащиты, а незащищенные люди будут продолжать получать нужную помощь.

Такой запрос также предусматривает помощь из-за недостатка продовольствия и электроэнергии, вызванных деятельностью российских войск.

Напомним, что США согласовали военную помощь для Украины на $275 млн. По данным Минобороны США, ВСУ передадут боеприпасы для HIMARS и 80 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз введет санкции в отношении Ирана за поставки вооружений России. В ЕС назвали преступлением против человечности обстрелы российскими войсками гражданской инфраструктуры Украины.