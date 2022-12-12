США продовжать відправляти в Україну "матеріал", але не війська, — Байден

Глава Білого дому відповів на запитання журналістів про те, чи не має адміністрація президента планів направити в Україну військовий контингент. США планують надати Україні допомогу на 37,7 млрд доларів.

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У понеділок, 12 грудня, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не має планів щодо дислокації американських військ в Україну. Натомість планується продовжувати постачання озброєнь. Про це повідомляє CNN.

"Чи надсилаємо ми війська в Україну? Ні, ми відправляємо матеріал, як і раніше, на мільйони доларів", — сказав глава США у відповідь на запитання журналістів у штаті Віргінія про те, чи немає в адміністрації президента планів щодо відправки в Україну американських військових.

Минулого місяця адміністрація Байдена закликала Конгрес надати додаткове фінансування, щоб продовжити підтримку України.

Глава Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг у листі до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі докладно виклала запит про допомогу Україні на суму 37,7 млрд доларів.

Згідно з факт-листом, який було представлено журналістам, запит України надіслано чотирьом урядовим відомствам США.

За словами Янг, такий запит покликаний гарантувати, що Україна матиме фінанси, зброю та підтримку, потрібні для самозахисту, а незахищені люди продовжуватимуть отримувати потрібну допомогу.

Такий запит також передбачає допомогу через брак продовольства й електроенергії, спричинених діяльністю російських військ.

Нагадаємо, що США погодили військову допомогу для України на $275 млн. За даними Міноборони США, ЗСУ передадуть боєприпаси для HIMARS і 80 тис. снарядів для артилерії калібру 155 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз запровадить санкції щодо Ірану за постачання озброєнь Росії. У ЄС назвали злочином проти людяності обстріл російськими військами цивільної інфраструктури України.