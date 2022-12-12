"Сильный сигнал": в ЕС введут санкции против Ирана за поставку оружия РФ, — Боррель

Глава европейской дипломатии назвал обстрелы ВС РФ гражданской инфраструктуры Украины преступлением против человечности и отметил, что Тегеран старается избежать ответственности за помощь России.

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Европейский союз согласовал пакет санкций против Ирана из-за снабжения Вооруженных сил Российской Федерации оружием, в частности, беспилотниками. Об этом сообщил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Боррель заявил, что ограничения коснутся 8 людей и одной организации, причастных к военным поставкам в Россию. Политик подчеркнул, что на решение ЕС повлияли атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Сейчас мы знаем, что 1,5 миллиона человек без электричества только в Одессе. Все из-за атак российских дронов. Сейчас в Одессе примерно 0 градусов. Понятно, что Путин пытается заставить людей мерзнуть, чтобы они подчинились. Это можно назвать преступлениями против человечности, военными преступлениями", — сказал глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель упомянул о том, что власти Ирана отрицают свою причастность к поставкам оружия в Россию.

"Иран утверждает, что беспилотники были отправлены до начала войны, но эти санкции являются нашим сильным сигналом Ирана", — заявил Боррель.

Еще одним стимулом для введения санкций со стороны ЕС стало подавление антиправительственных протестов в Иране, а также уголовные преследования их участников. Жозеп Боррель отметил, что в ЕС классифицируют подобные меры как нарушение прав человека.

Представитель ЕС также анонсировал предоставление дополнительной финансовой помощи Украине для восстановления энергосистемы. Министры приняли решение увеличить Европейский фонд мира до 2 миллиардов евро плюс опция в 3,5 миллиарда.

Напомним, что по словам представителей Министерства обороны Великобритании, в ближайшие месяцы Иран может увеличить военную помощь Российской Федерации. Британская разведка предполагает, что в ответ РФ предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.

Еще Фокус писал о том, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал российско-иранское военное сотрудничество. Он заявил, что взамен на оружие Россия помогает Ирану ядерными технологиями, что является угрозой глобальной безопасности.