"Сильний сигнал": у ЄС запровадять санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, — Боррель

Глава європейської дипломатії назвав обстріли ЗС РФ цивільної інфраструктури України злочином проти людяності й зазначив, що Тегеран намагається уникнути відповідальності за допомогу Росії.

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Європейський союз погодив пакет санкцій проти Ірану через постачання Збройних сил Російської Федерації зброєю, зокрема безпілотниками. Про це повідомив Верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Боррель заявив, що обмеження стосуватимуться 8 людей і однієї організації, причетних до військових постачань у Росію. Політик наголосив, що на рішення ЄС вплинули атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України.

"Зараз ми знаємо, що 1,5 мільйона людей без електрики тільки в Одесі. Все через атаки російських дронів. Зараз в Одесі приблизно 0 градусів. Зрозуміло, що Путін намагається змусити людей мерзнути, щоб вони підкорилися. Це можна назвати злочинами проти людяності, воєнними злочинами", — сказав голова європейської дипломатії.

Жозеп Боррель згадав про те, що влада Ірану заперечує свою причетність до постачання зброї Росії.

"Іран стверджує, що безпілотники були відправлені до початку війни, але ці санкції є нашим сильним сигналом Ірану", — заявив Боррель.

Ще одним стимулом для введення санкцій із боку ЄС стало придушення антиурядових протестів в Ірані, а також кримінальні переслідування їх учасників. Жозеп Боррель зазначив, що в ЄС класифікують такі заходи як порушення прав людини.

Представник ЄС також анонсував надання додаткової фінансової допомоги Україні для відновлення енергосистеми. Міністри вирішили збільшити Європейський фонд світу до 2 мільярдів євро плюс опція 3,5 мільярда.

Нагадаємо, що, за словами представників Міністерства оборони Великобританії, найближчими місяцями Іран може збільшити військову допомогу Російській Федерації. Британська розвідка передбачає, що у відповідь РФ запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки.

Ще Фокус писав про те, що радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував російсько-іранське військове співробітництво. Він заявив, що замість зброї Росія допомагає Ірану ядерними технологіями, що є загрозою глобальній безпеці.