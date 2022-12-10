"Вісь зла сформована": у Зеленського оцінили військову співпрацю Ірану з РФ

На думку радника глави ОП, Іран має намір надати Росії сотні балістичних ракет, розраховуючи натомість отримати доступ до ядерних технологій.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк опублікував допис у Twitter, де прокоментував російсько-іранську військову співпрацю. За його словами, обмін озброєнням і технологіями між цими країнами тепер стосується не лише безпеки України, а й глобальної безпеки.

"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використовують для війни в Європі", — пише Подоляк.

За його словами, Москва натомість допомагає Тегерану ядерними технологіями, що становить певну загрозу глобальній безпеці.

"Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Мовчки спостерігатимемо?" — підсумував Подоляк.

Ядерна програма Ірану

Зазначимо, що на думку деяких західних дипломатів, ядерна програма Ірану, що швидко розширюється, на тлі заяв про її "мирний" характер веде до вельми небезпечної кризи. Ситуація посилюється тим, що Тегеран продовжує вперто чинити опір розслідуванню МАГАТЕ з приводу слідів урану, взятих на трьох незаявлених об'єктах, тоді як його запаси палива — збагаченого трохи нижче рівня зброї — ростуть до рекордно високого рівня.

"Іран продовжує безпрецедентну ядерну ескалацію. Це викликає серйозні сумніви щодо характеру його ядерної програми", — заявила пані посол Великої Британії Корін Кітселл.

І хоча США та їхні європейські союзники вимагають від іранського уряду допуску представників МАГАТЕ, Китай і Росія виступили проти цього заходу.

Нагадаємо, за інформацією чиновників Білого дому, Росія наразі надає безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні. Це може свідчити про повноцінне оборонне партнерство двох країн, яке може загрожувати не лише Україні, а й країнам близькосхідного регіону.

Раніше Фокус з'ясовував, чому Сполученим Штатам та арабським країнам доводиться брати до уваги геополітичне становище Ірану та зважати на нього.