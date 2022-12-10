"Ось зла сформирована": у Зеленского оценили военное сотрудничество Ирана с РФ

По мнению советника главы ОП, Иран намерен предоставить России сотни баллистических ракет, рассчитывая получить взамен доступ к ядерным технологиям.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал пост в Twitter, где прокомментировал российско-иранское военное сотрудничество. По его словам, обмен вооружением и технологиями между этими странами теперь касается не только безопасности Украины, но и глобальной безопасности.

"Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе", — пишет Подоляк.

По его словам, Москва взамен помогает Тегерану ядерными технологиями, что представляет определенную угрозу глобальной безопасности.

"Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" — подытожил Подоляк.

Ядерная программа Ирана

Отметим, что по мнению некоторых западных дипломатов, быстро расширяющаяся ядерная программа Ирана на фоне заявлений о ее "мирном" характере ведет к весьма опасному кризису. Ситуация усугубляется тем, что Тегеран продолжает упрямо сопротивляться расследованию МАГАТЭ по поводу следов урана, взятых на трех незаявленных объектах, в то время как его запасы топлива — обогащенного чуть ниже оружейного уровня — растут до рекордно высокого уровня.

"Иран продолжает беспрецедентную ядерную эскалацию. Это вызывает серьезные сомнения относительно характера его ядерной программы", — заявила посол Великобритании Корин Китселл.

И хотя США и их европейские союзники потребовали от иранского правительства допуск представителей МАГАТЭ, Китай и Россия выступили против этой меры.

Напомним, по информации чиновников Белого дома Россия в настоящее время оказывает беспрецедентный уровень военно-технической поддержки Ирану в обмен на поставку Тегераном оружия для войны в Украине. Это может свидетельствовать о полноценном оборонительном партнерстве двух стран, которое может представлять угрозу не только Украине, но и для стран ближневосточного региона.

Ранее Фокус выяснял, почему Соединенным Штатам и арабским странам приходится брать во внимание геополитическое положение Ирана и считаться с ним.