Синергия человека и машины. Совместное вседоменное командование и управление для армии США

Чтобы быть эффективным совместное вседоменное командование и управление должно обеспечивать принятие решений человеком и машиной на более высоких скоростях и в больших масштабах, чем у противников. Командиры на всех уровнях операций должны иметь возможность быстро синхронизировать общее понимание единого, интегрированного, глобального боевого пространства.

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Превосходство в принятии решений – способность быстрее противника усваивать информацию из боевого пространства, анализировать ее и действовать на ее основе, – всегда имело решающее значение. Именно оно позволило Королевским ВВС победить численно превосходящие немецкие Люфтваффе во время Битвы за Британию и стало основой обороны США во время холодной войны. Сейчас, в эпоху, когда боевые возможности американских ВВС резко сокращаются перед лицом растущей китайской угрозы, достижение превосходства в принятии решений важно как никогда. Задача сама по себе усложнилась. Достижения в области телекоммуникаций, сенсоров, вычислительной мощности и вооружений, наряду с растущей ролью космоса как оперативного пространства, коренным образом изменили характер эффективного командования и управления.

Фокус перевел статью Дэвида Дептулы о том как работает управление армией США.

С учетом этого Министерство обороны стремится достичь превосходства в принятии решений с помощью концепции, известной как совместное вседоменное командование и управление, или JADC2. Согласно заявлению Министерства обороны, эта концепция "предназначена для создания боевого потенциала, позволяющего собирать данные, понимать их и действовать на всех уровнях и фазах войны, во всех областях и совместно с партнерами, чтобы обеспечить информационное преимущество в режиме реального времени". Это определение отражает цели JADC2, но мало говорит о том, как их достичь.

В результате совместное вседоменное командование и управление застопорилось из-за отсутствия единого видения, которое каждое ведомство определяет немного по-своему. Чтобы сделать эту концепцию реальностью Пентагону необходимо прямое, четкое и понятное ее описание. Основное внимание следует уделить созданию глобальной системы целеуказания, способной выполнять функции поиска, фиксации, отслеживания, наведения на цель, поражения и оценки цепочки поражения. Вместо того, чтобы ограничиваться одним театром военных действий, эта система должна позволять эффективно завершать цепь поражения в любое время и в любом месте земного шара. Для этого необходимо, чтобы данные наземных, морских, воздушных и космических датчиков были доступны в режиме реального времени всем командующим и их войскам. Эти данные должны быть "индивидуальными", давая отдельным стрелкам то, что им нужно для успешного выполнения своих задач, и в то же время позволяя командующим и их штабам получать в реальном времени ситуационную осведомленность о разворачивающихся боевых действиях.

Для Министерства обороны реализация этого видения начинается с требования, чтобы промышленность подключила все существующие сенсоры, способные поддерживать осведомленность о боевом пространстве, делая данные этих датчиков доступными для любого потенциального пользователя на любом оперативном уровне. Такая конструкция обмена данными может создать "индивидуальную осведомленность о боевом пространстве", когда действия в одной части единого, интегрированного, глобального боевого пространства могут быть поняты и обоснованы действиями, необходимыми в других областях этого боевого пространства. Далее, концепция обмена сенсорными данными должна стать обязательной для каждой программы разработки и закупок, начиная с сегодняшнего дня. Уже есть примеры того, как промышленные партнеры могут работать вместе для достижения этой цели. Например, стандарты Universal Command and Control Interface и Open Mission Systems предоставляют возможности для интеграции.

[ + – ] Необходимо, чтобы данные наземных, морских, воздушных и космических датчиков были доступны в режиме реального времени всем командующим и их войскам

Реализация совместного вседоменного командования и управления потребует чего-то большего, чем просто усвоение новых телекоммуникационных технологий. Она повлечет за собой изменения в доктрине, организации, подготовке, материальных средствах, руководстве и обучении, персонале, средствах и политике. Для достижения этого потенциала потребуется, во-первых, общее видение, чтобы архитектуры командования и управления, разрабатываемые вооруженными силами, были направлены на достижение общей цели – создание глобальной системы целеуказания, а во-вторых, усилия по согласованию работы ведомств друг с другом для достижения желаемых эффектов JADC2. Это также требует от министерства подготовки нынешних и будущих полевых командиров к работе в масштабах и в сроки, требуемые этим глобальным предприятием. Наконец, Министерство обороны должно подготовить персонал будущего к работе в этой новой структуре.

Обеспечение связности и оперативной совместимости

На макроуровне совместное вседоменное командование и управление предусматривает сбор огромного количества данных с помощью широкого спектра распределенных датчиков и их преобразование в информацию, пригодную к действию. Действующие лица на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях используют важные элементы полученных информационных потоков для наилучшего выполнения своих задач. Вся система сшита вместе с помощью надежного набора коммуникационных связей. Это не означает, что все участники получают всю информацию, так как в этом случае все утонут в данных. Напротив, это означает распределение нужной информации для того, чтобы субъекты могли достичь более высоких результатов в своих конкретных зонах ответственности.

В прошлом традиционные мероприятия по командованию и управлению были сосредоточены на высших уровнях операций на театре военных действий. Сегодня, хотя командование и управление на уровне театра военных действий остается важным, космические датчики, связь и коммуникация позволяют создать глобальную систему целеуказания. Важно отметить, что это гораздо больше, чем просто набор усовершенствованных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки. Для примера рассмотрим влияние БПЛА типа Predator и Reaper на боевое пространство. Эти беспилотники превратились из средств сбора разведывательной информации в сенсорные стреляющие машины, наносящие удары в режиме реального времени. Но, несмотря на это, они по-прежнему подчиняются процессу постановки задач на основе разведданных.

[ + – ] Беспилотники превратились из средств сбора разведывательной информации в сенсорные стреляющие машины, наносящие удары в режиме реального времени

Претворение вседоменного совместного командования и управления в реальность потребует изменения культуры разведывательного сообщества, которая исторически была сосредоточена на определении и предупреждении, в культуру прямой поддержки операций по нацеливанию в реальном времени. Это будет особенно сложно, поскольку приоритеты разведывательного сообщества могут меняться быстро и без предупреждения на основе национальной системы приоритетов разведки. В результате глобальная система целеуказания должна быть способна функционировать при поддержке разведывательного сообщества, но не зависеть от систем, приоритеты которых могут быть изменены.

Совместный характер JADC2 также потребует исключительно хорошо интегрированной системы целеуказания. В частности, это означает, что система может использовать целостный подход к выполнению задач всех компонентов службы при работе в составе объединенных оперативных групп всех командований. Поддержание четкого разграничения полномочий между стратегическими, оперативными и тактическими субъектами имеет решающее значение. Система сломается, если высшее руководство будет спускаться на тактический уровень, как мы видели на ранних этапах операций с беспилотниками в Косово, Афганистане и Ираке. Необходимо доверие между участниками, чему способствует соответствующее делегирование полномочий. Командование миссии также будет играть ключевую роль. Сетевое взаимодействие сил должно обеспечить надежное совместное взаимодействие для достижения конкретных результатов – другими словами, спутники, корабли, самолеты и сухопутные войска в определенный момент объединяются для достижения желаемого результата, которого ни один из них не смог бы достичь самостоятельно.

В конечном счете, совместное вседоменное командование и управление не будет являться прерогативой только армии, ВМС, ВВС, Космических сил или Корпуса морской пехоты. Но все будет зависеть от того, как все эти ведомства организуют, обучат и оснастят свои силы, чтобы их конкретные элементы JADC2 бесперебойно работали с другими в динамичном режиме "plug-and-play". Возьмем для примера командующего воздушным компонентом объединенных сил – его или ее не интересует, какая страна или служба предоставляет конкретный самолет, его интересуют только возможности этого самолета.

Создание такого уровня оперативной совместимости требует наличия многодоменного объединенного командно-контрольного органа, обладающего влиянием и полномочиями для руководства ведомствами и, при необходимости, изменения их деятельности для обеспечения интеграции с общим делом. В октябре этого года Министерство обороны объявило о создании управления для более эффективной интеграции усилий многочисленных ведомств и реализации JADC2. Это важный шаг, необходимый для координации и эффективного сотрудничества всех ведомств. Время покажет, обладает ли это управление необходимыми полномочиями. Но вероятность успеха будет выше, если у него появятся полномочия по управлению "интеграцией систем" как внутри Министерства обороны, так и в промышленности. Они должны включать реальные полномочия по надзору и постановке задач, а также контроль над бюджетом и политическими решениями. Кроме того, такое управление должно иметь сильную поддержку и активное содействие со стороны командующих войсками, которые все вместе и по отдельности должны настаивать на полной оперативной совместимости в своих зонах ответственности.

Командование и управление в новом контексте

Совместное вседоменное командование и управление появилось в эпоху беспрецедентного технологического прогресса, который коренным образом изменит способы обеспечения эффективности миссий. Боевые самолеты вроде F-35 и B-21 делают в бою больше любых систем вооружения, применявшихся ранее, благодаря своей способности проникать сквозь вражескую оборону, собирать данные, обрабатывать их и при необходимости обмениваться ими с целым рядом других субъектов.

Понимание необходимости рассредоточить и распределить командование и управление будет диктовать поведение боевых командиров в будущем. Поскольку технологии позволяют лучше понимать боевое пространство в более интегрированном, глобальном масштабе, следует пересмотреть роль боевых командиров и, возможно, внедрить их во все центры командования и управления. Разведчикам также придется взять на себя новые роли и обязанности для поддержки возможностей глобальной системы целеуказания. Это предусматривает полную подотчетность Министерству обороны, чтобы постоянно и бесперебойно предоставлять ему данные о целеуказании, определяемые потребностями боевого командования.

Космические технологии также определят успешную реализацию совместного вседоменного командования и управления. Уже сейчас на орбите есть всеохватывающие сенсорные сети и глобальные коммуникационные каналы, которые ранее были чем-то из сферы научной фантастики. Это особенно актуально для JADC2. Крупномасштабные центры командования и управления, расположенные в космосе, а также устаревшие платформы, такие как объединенные радиолокационные системы наблюдения за атакующими целями, системы предупреждения и контроля воздушного пространства и множество других систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, не выживут в условиях равного боя. К счастью, новые космические возможности могут компенсировать ненадежность этих устаревших самолетов. Но противник тоже понимает ценность космических возможностей, поэтому пришло время серьезно заняться разработкой необходимых наступательных и оборонительных орбитальных технологий. В противном случае американская армия променяет уязвимые наземные системы на ряд столь же уязвимых орбитальных систем.

Заключение

Наконец, армейским планировщикам важно понять, что совместное вседоменное командование и управление – это набор технологий и процессов, которые в конечном итоге расширяют возможности принятия решений человеком. Этого нельзя достичь только с помощью машин и программного обеспечения: потребуются процедуры, обеспечивающие, чтобы информация помогала пользователям, а не обременяла или перегружала их. Вспомните, как пилоты истребителей третьего и четвертого поколений во времена холодной войны должны были одновременно обрабатывать множество разговоров на многочисленных радиочастотах, следить за радаром, слушать сигналы предупреждения о ракетном нападении и управлять самолетом. Это в любой момент могло поставить пилота на грань перегруженности информацией. Именно поэтому объединение информации 5-го поколения стало важнейшим прорывом, снявшим нагрузку по обработке данных с пилота. Когда обработку информации взяли на себя машины, пилоты смогли просматривать управляемые потоки информации и высвободить ценные мыслительные ресурсы.

Чтобы быть эффективным, совместное вседоменное командование и управление должно обеспечивать принятие решений человеком и машиной на более высоких скоростях и в больших масштабах, чем у противников. Командиры на всех уровнях операций должны иметь возможность быстро синхронизировать общее понимание единого, интегрированного, глобального боевого пространства. По мере того, как военные будут учить своих военнослужащих действовать в рамках этой структуры, будет развиваться многодоменное мышление, повысится скорость и качество операций, и JADC2 станет реальностью.

После внедрения совместное вседоменное командование и управление даст командующим и их войскам возможность наблюдать за своими и чужими зонами ответственности, ориентировать свои силы соответствующим образом и принимать решения, основываясь на данных, получаемых в режиме реального времени. Для успешного проектирования, разработки и реализации JADC2 требуется четкое видение с большим вниманием к межведомственной и междоменной интеграции. История неоднократно показывала, что победа достается стороне, обладающей преимуществом в принятии решений. Учитывая, как много поставлено на карту, разработка и реализация успешной концепции совместного вседоменного командования и управления важна как никогда.

Об авторе

Дэвид А. Дептула – генерал-лейтенант ВВС США в отставке, который был главным специалистом по планированию атак в ходе воздушных кампаний операций "Буря в пустыне" и "Несокрушимая свобода". Дважды был командиром объединенной оперативной группы. Он является деканом Института аэрокосмических исследований имени Митчелла и старшим научным сотрудником Центра развития характера и лидерства Академии ВВС.