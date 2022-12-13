Синергія людини та машини. Спільне вседоменне командування та управління для армії США

Щоб бути ефективним спільне вседоменне командування та управління має забезпечувати ухвалення рішень людиною та машиною на вищих швидкостях і в більших масштабах, ніж у противників. Командири на всіх рівнях операцій повинні мати можливість швидко синхронізувати загальне розуміння єдиного, інтегрованого, глобального бойового простору.

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Перевага в ухваленні рішень — здатність швидше, ніж противник засвоювати інформацію з бойового простору, аналізувати її та діяти на її основі — завжди мала вирішальне значення. Саме вона дозволила Королівським ВПС перемогти німецькі Люфтваффе, які чисельно перевершували під час Битви за Британію, і стало основою оборони США під час холодної війни. Зараз, в епоху, коли бойові можливості американських ВПС різко скорочуються перед обличчям підвищеної китайської загрози, досягнення переваги в ухваленні рішень важливе як ніколи. Завдання саме собою ускладнилося. Досягнення в галузі телекомунікацій, сенсорів, обчислювальної потужності та озброєнь, разом із високою роллю космосу як оперативного простору, докорінно змінили характер ефективного командування та управління.

Фокус переклав статтю Девіда Дептули про те, як працює управління армією США.

З огляду на це Міністерство оборони прагне досягти переваги в ухваленні рішень за допомогою концепції, відомої як спільне вседоменне командування та управління, або JADC2. Згідно із заявою Міністерства оборони, ця концепція "призначена для створення бойового потенціалу, що дозволяє збирати дані, розуміти їх і діяти на всіх рівнях і фазах війни, у всіх сферах і спільно з партнерами, щоб забезпечити інформаційну перевагу в режимі реального часу". Це визначення відображає цілі JADC2, але мало говорить про те, як їх досягти.

Зрештою спільне вседоменне командування та управління зупинилося через відсутність єдиного бачення, яке кожне відомство визначає трохи по-своєму. Щоб зробити цю концепцію реальністю Пентагону необхідний прямий, чіткий і зрозумілий її опис. Основну увагу варто приділити створенню глобальної системи цілевказування, здатної виконувати функції пошуку, фіксації, відстеження, наведення на ціль, ураження та оцінки ланцюжка ураження. Замість того, щоб обмежуватися одним театром воєнних дій, ця система повинна дозволяти ефективно завершувати ланцюг ураження у будь-який час та в будь-якому місці земної кулі. Для цього необхідно, щоб дані наземних, морських, повітряних і космічних датчиків були доступні в режимі реального часу всім командувачам та їхнім військам. Ці дані повинні бути "індивідуальними", даючи окремим стрілкам те, що їм потрібно для успішного виконання своїх завдань, і водночас дозволяючи командувачам та їхнім штабам отримувати в реальному часі ситуаційну поінформованість про бойові дії, що розгортаються.

Для Міністерства оборони реалізація цього бачення починається з вимоги, щоб промисловість підключила всі наявні сенсори, здатні підтримувати обізнаність про бойовий простір, роблячи дані цих датчиків доступними для будь-якого потенційного користувача на будь-якому оперативному рівні. Така конструкція обміну даними може створити "індивідуальну поінформованість про бойовий простір", коли дії в одній частині єдиного, інтегрованого, глобального бойового простору можуть бути зрозумілі й обґрунтовані діями, необхідними в інших сферах цього бойового простору. Далі, концепція обміну сенсорними даними має стати обов'язковою для кожної програми розробки та закупівель, починаючи із сьогодні. Вже є приклади того, як промислові партнери можуть працювати разом для досягнення цієї цілі. Наприклад, стандарти Universal Command and Control Interface та Open Mission Systems надають можливості для інтеграції.

[ + – ] Необхідно, щоб дані наземних, морських, повітряних і космічних датчиків були доступні в режимі реального часу всім командувачам та їхнім військам

Реалізація спільного вседоменного командування та управління вимагатиме чогось більшого, ніж просто засвоєння нових телекомунікаційних технологій. Вона спричинить зміни у доктрині, організації, підготовці, матеріальних засобах, керівництві та навчанні, персоналі, засобах і політиці. Для досягнення цього потенціалу знадобиться, по-перше, спільне бачення, щоб архітектури командування та управління, що розробляються збройними силами, були спрямовані на досягнення спільної мети — створення глобальної системи цілевказування, а по-друге, зусилля щодо узгодження роботи відомств одне з одним для досягнення бажаних ефектів JADC2. Це також вимагає від міністерства підготовки нинішніх і майбутніх польових командирів до роботи в масштабах і в терміни, які потрібні цим глобальним підприємствам. Зрештою, Міністерство оборони має підготувати персонал майбутнього до роботи у цій новій структурі.

Забезпечення зв'язності й оперативної сумісності

На макрорівні спільне вседоменне командування та управління передбачає збирання величезної кількості даних за допомогою широкого спектру розподілених датчиків та їх перетворення на інформацію, придатну до дії. Дійові особи на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях використовують важливі елементи отриманих інформаційних потоків для найкращого виконання своїх завдань. Уся система пошита разом за допомогою надійного набору зв'язків. Це не означає, що всі учасники отримують всю інформацію, тому що в цьому випадку всі потонуть у даних. Навпаки, це означає розподіл необхідної інформації для того, щоб суб'єкти могли досягти більш високих результатів у своїх конкретних зонах відповідальності.

У минулому традиційні заходи щодо командування та управління були зосереджені на найвищих рівнях операцій на театрі воєнних дій. Сьогодні, хоч командування та управління на рівні театру воєнних дій залишається важливим, космічні датчики, зв'язок і комунікація дозволяють створити глобальну систему цілевказування. Варто зазначити, що це набагато більше, ніж просто набір удосконалених систем розвідки, спостереження і рекогностування. Наприклад розглянемо вплив БПЛА типу Predator і Reaper на бойовий простір. Ці безпілотники перетворилися із засобів збору розвідувальної інформації на сенсорні стріляючі машини, що завдають ударів у режимі реального часу. Але, незважаючи на це, вони, як і раніше, підкоряються процесу постановки завдань на основі розвідданих.

[ + – ] Безпілотники перетворилися із засобів збору розвідувальної інформації на сенсорні стріляючі машини, що завдають ударів у режимі реального часу

Перетворення вседоменного спільного командування та управління на реальність вимагатиме зміни культури розвідувальної спільноти, яка історично була зосереджена на визначенні та попередженні, у культуру прямої підтримки операцій з націлювання у реальному часі. Це буде особливо складно, оскільки пріоритети розвідувальної спільноти можуть змінюватися швидко та без попередження на основі національної системи пріоритетів розвідки. Зрештою глобальна система цілевказування повинна бути здатною функціонувати за підтримки розвідувальної спільноти, але не залежати від систем, пріоритети яких можуть бути змінені.

Спільний характер JADC2 також вимагатиме виключно добре інтегрованої системи цілевказування. Зокрема, це означає, що система може використовувати цілісний підхід до виконання завдань усіх компонентів служби під час роботи у складі об'єднаних оперативних груп усіх командувань. Підтримка чіткого розмежування повноважень між стратегічними, оперативними та тактичними суб'єктами має вирішальне значення. Система зламається, якщо вище керівництво спускатиметься на тактичний рівень, як ми бачили на ранніх етапах операцій з безпілотниками в Косово, Афганістані й Іраку. Необхідна довіра між учасниками, чому сприяє відповідне делегування повноважень. Командування місії також відіграватиме ключову роль. Мережева взаємодія сил має забезпечити надійну спільну взаємодію задля досягнення конкретних результатів — інакше кажучи, супутники, кораблі, літаки та сухопутні війська у певний момент об'єднуються для досягнення бажаного результату, якого жоден із них не зміг би досягти самостійно.

Зрештою, спільне вседоменне командування та управління не буде прерогативою лише армії, ВМС, ВПС, Космічних сил чи Корпусу морської піхоти. Але все залежатиме від того, як усі ці відомства організують, навчать та оснастять свої сили, щоб їхні конкретні елементи JADC2 безперебійно працювали з іншими у динамічному режимі "plug-and-play". Візьмемо для прикладу командувача повітряним компонентом об'єднаних сил — його чи її не цікавить, яка країна чи служба надає конкретний літак, його цікавлять лише можливості цього літака.

Створення такого рівня оперативної сумісності потребує наявності багатодоменного об'єднаного командно-контрольного органу, який має вплив і повноваження для керівництва відомствами і, за необхідності, зміни їх діяльності для забезпечення інтеграції із спільною справою. У жовтні цього року Міністерство оборони оголосило про створення управління для ефективнішої інтеграції зусиль численних відомств і реалізації JADC2. Це важливий крок, необхідний для координації та ефективної співпраці всіх відомств. Час покаже, чи має це управління необхідні повноваження. Але ймовірність успіху буде вищою, якщо в нього з'являться повноваження щодо управління "інтеграцією систем" як усередині Міністерства оборони, так і в промисловості. Вони повинні враховувати реальні повноваження щодо нагляду та постановки завдань, а також контроль над бюджетом і політичними рішеннями. Крім того, таке управління повинно мати сильну підтримку й активне сприяння з боку командувачів військ, які всі разом та окремо повинні наполягати на повній оперативній сумісності у своїх зонах відповідальності.

Командування та управління у новому контексті

Спільне вседоменне командування та управління виникло в епоху безпрецедентного технологічного прогресу, який докорінно змінить способи забезпечення ефективності місій. Бойові літаки на зразок F-35 і B-21 роблять у бою більше, ніж будь-які системи озброєння, що застосовувалися раніше, завдяки своїй здатності проникати крізь ворожу оборону, збирати дані, обробляти їх і за необхідності обмінюватися ними з цілою низкою інших суб'єктів.

Розуміння необхідності розосередити і розподілити командування та управління диктуватиме поведінку бойових командирів у майбутньому. Оскільки технології дозволяють краще розуміти бойовий простір у більш інтегрованому, глобальному масштабі, варто переглянути роль бойових командирів і, можливо, впровадити їх у всі центри командування та управління. Розвідникам також доведеться взяти на себе нові ролі й обов'язки для підтримки можливостей глобальної системи цілевказування. Це передбачає повну підзвітність Міністерству оборони, щоб постійно та безперебійно надавати йому дані про цілевказівку, які визначаються потребами бойового командування.

Космічні технології також визначать успішну реалізацію спільного вседоменного командування та управління. Уже зараз на орбіті є всеохопні сенсорні мережі та глобальні комунікаційні канали, які раніше були чимось зі сфери наукової фантастики. Особливо це актуально для JADC2. Великомасштабні центри командування та управління, розташовані в космосі, а також застарілі платформи, такі як об'єднані радіолокаційні системи спостереження за атакувальними цілями, системи попередження і контролю повітряного простору та безліч інших систем розвідки, спостереження і рекогностування, не виживуть в умовах рівного бою. На щастя, нові космічні можливості можуть компенсувати ненадійність цих застарілих літаків. Але противник теж розуміє цінність космічних можливостей, тому настав час серйозно зайнятися розробкою необхідних наступальних та оборонних орбітальних технологій. В інакшому випадку американська армія проміняє вразливі наземні системи на низку так само вразливих орбітальних систем.

Висновок

Зрештою, армійським планувальникам важливо зрозуміти, що спільне вседоменне командування та управління — це набір технологій і процесів, які зрештою розширюють можливості ухвалення рішень людиною. Цього не можна досягти лише за допомогою машин і програмного забезпечення: будуть потрібні процедури, які забезпечують, щоб інформація допомагала користувачам, а не обтяжувала чи перевантажувала їх. Згадайте, як пілоти винищувачів третього та четвертого поколінь за часів холодної війни повинні були одночасно обробляти безліч розмов на численних радіочастотах, стежити за радаром, слухати сигнали попередження про ракетний напад і керувати літаком. Це будь-якої миті могло поставити пілота на межу перевантаженості інформацією. Саме тому об'єднання інформації 5-го покоління стало найважливішим проривом, який зняв навантаження щодо обробки даних із пілота. Коли обробку інформації взяли на себе машини, пілоти змогли переглядати керовані потоки інформації та звільнити цінні розумові ресурси.

Щоб бути ефективним, спільне вседоменне командування та управління має забезпечувати ухвалення рішень людиною і машиною на вищих швидкостях і в більших масштабах, ніж у противників. Командири на всіх рівнях операцій повинні мати можливість швидко синхронізувати загальне розуміння єдиного, інтегрованого, глобального бойового простору. У міру того, як військові навчатимуть своїх військовослужбовців діяти в межах цієї структури, розвиватиметься багатодоменне мислення, підвищиться швидкість та якість операцій, і JADC2 стане реальністю.

Після впровадження спільне вседоменне командування та управління дасть командувачам та їхнім військам можливість спостерігати за своїми та чужими зонами відповідальності, відповідно орієнтувати свої сили й ухвалювати рішення, ґрунтуючись на даних, які отримуються в режимі реального часу. Для успішного проєктування, розробки та реалізації JADC2 потрібне чітке бачення з великою увагою до міжвідомчої та міждоменної інтеграції. Історія неодноразово показувала, що перемога дістається стороні, яка має перевагу в ухваленні рішень. Враховуючи, як багато поставлено на карту, розробка та реалізація успішної концепції спільного вседоменного командування та управління є важливою як ніколи.

Про автора

Девід А. Дептула — генерал-лейтенант ВПС США у відставці, який був головним фахівцем із планування атак у процесі повітряних кампаній операцій "Буря в пустелі" та "Незламна свобода". Двічі був командиром об'єднаної оперативної групи. Він є деканом Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла та старшим науковим співробітником Центру розвитку характеру та лідерства Академії ВПС.