"Цель Путина — новый кризис беженцев": в ЕС ухудшилась ситуация с мигрантами из-за войны, — FT

По данным журналистов, пункты приема беженцев, переполненные украинцами, не справляются с потоком мигрантов из других стран. Между европейскими государствами растет напряженность из-за разной степени нагрузки.

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После российского вторжения страны Евросоюза гостеприимно встретили потоки украинских беженцев, вынужденных спасаться от войны за границей. Однако напряжение в Европе из-за миграционного вопроса неуклонно растет. Об этом пишет издание Financial Times.

"Цель Путина — создать кризис с беженцами и оказать на нас еще большее давление", — комментирует массированные удары по украинской территории еврокомиссар по миграции Илва Йоханссон.

Многие вынужденные переселенцы успели вернуться из других стран в Украину, когда казалось, что первоначальный натиск России отражен. Однако в преддверии зимы Кремль решил использовать новую тактику — бить по энергетической инфраструктуре, оставляя украинцев без света, тепла и воды.

В итоге в Европе опасаются еще одной волны переселенцев из Украины из-за сложившейся тяжелой ситуации. При этом страны Евросоюза испытывают серьезную миграционную нагрузку из-за постоянного притока беженцев из других частей света, включая Северную Африку, Ближний Восток и Азию.

Как пишет FT, напряжение из-за ситуации с нелегальными мигрантами в ЕС неуклонно растет.

Новое правительство Италии во главе с Джорджией Мелони заняло позицию применения более жестких мер по недопущению незаконных мигрантов в страну. Итальянцы выступают за изменение практики приема беженцев в пользу более справедливой системы распределения миграционной нагрузки среди всех стран ЕС.

"Мы наблюдаем чрезвычайную ситуацию в системах приема беженцев во многих частях ЕС. Перспектива дальнейшего прибытия [людей] из Украины, а также других частей мира может создать еще большую нагрузку на власти", — считает специалист по миграции из аналитического центра European Policy Center Альберто-Хорст Нейдхардт.

[ + – ] Правозащитники говорят о "двойных стандартов": украинцев в ЕС приняли гораздо лучше, чем мигрантов из других частей мира

Готова ли Европа к новому потоку беженцев из Украины?

Если изначально в Европе украинцам оказывали теплый прием, то сейчас на место гостеприимства приходит чувство усталости, отмечают журналисты.

В то же время, Илва Йоханссон говорит, что если в течение зимы миллионы людей из Украины вновь поедут в Европу, то Евросоюз так или иначе справится с этим вызовом, хоть это и станет проблемой.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, в свою очередь, считает, что если украинцы снова массово хлынут в ЕС, то Европе потребуется лучше распределять людей по разным странам, чтобы нагрузка была равномерной.

К тому же в Евросоюзе уже ведется дискуссия о политике двойных стандартов из-за того, что украинцев в Европе встречают гораздо лучше, чем беженцев из других стран мира, что беспокоит правозащитников.

Напомним, Польша может заняться строительством барьера на границе с российским Калининградом, чтобы остановить волну мигрантов из Африки и Азии. Варшава обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для дестабилизации Европы.