"Мета Путіна — нова криза біженців": у ЄС погіршилася ситуація з мігрантами через війну, — FT

За даними журналістів, пункти прийому біженців, переповнені українцями, не справляються із потоком мігрантів з інших країн. Між європейськими державами росте напруга через різний ступінь навантаження.

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Після російського вторгнення країни Євросоюзу гостинно зустріли потоки українських біженців, які змушені були рятуватися від війни за кордоном. Проте напруга в Європі через міграційне питання неухильно зростає. Про це пише видання Financial Times.

"Мета Путіна — створити кризу з біженцями і чинити на нас ще більший тиск", — коментує масовані удари по українській території пані єврокомісар із міграції Ілва Йоганссон.

Багато вимушених переселенців встигли повернутися з інших країн в Україну, коли здавалося, що початковий тиск Росії відбитий. Проте напередодні зими Кремль вирішив використати нову тактику — бити по енергетичній інфраструктурі, залишаючи українців без світла, тепла та води.

Зрештою в Європі побоюються ще однієї хвилі переселенців з України через важку ситуацію, що склалася. При цьому країни Євросоюзу зазнають серйозного міграційного навантаження через постійний приплив біженців з інших частин світу, враховуючи Північну Африку, Близький Схід та Азію.

Як пише FT, напруга через ситуацію з нелегальними мігрантами в ЄС неухильно зростає.

Новий уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні зайняв позицію застосування жорсткіших заходів щодо недопущення незаконних мігрантів у країну. Італійці виступають за зміну практики прийому біженців на користь справедливішої системи розподілу міграційного навантаження серед усіх країн ЄС.

"Ми спостерігаємо надзвичайну ситуацію в системах прийому біженців у багатьох частинах ЄС. Перспектива подальшого прибуття [людей] з України, а також інших частин світу може створити ще більше навантаження на владу", — вважає фахівець з міграції з аналітичного центру European Policy Center Альберто-Хорст Нейдхардт.

[ + – ] Правозахисники говорять про "подвійні стандарти": українців у ЄС прийняли набагато краще, ніж мігрантів з інших частин світу

Чи готова Європа до нового потоку біженців з України?

Якщо спочатку в Європі українцям пропонували теплий прийом, то зараз на місце гостинності приходить втома, зазначають журналісти.

Водночас, Ілва Йоганссон каже, що якщо протягом зими мільйони людей з України знову поїдуть у Європу, то Євросоюз так чи інакше впорається із цим викликом, хоч це й стане проблемою.

Міністриня внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, зі свого боку, вважає, що якщо українці знову масово ринуть у ЄС, то Європі потрібно краще розподіляти людей по різних країнах, щоб навантаження було рівномірним.

До того ж у Євросоюзі вже триває дискусія щодо політики подвійних стандартів через те, що українців у Європі зустрічають набагато краще, ніж біженців з інших країн світу, що непокоїть правозахисників.

Нагадаємо, Польща може зайнятися будівництвом бар'єру на кордоні з російським Калінінградом, щоб зупинити хвилю мігрантів з Африки й Азії. Варшава звинувачує Москву та Мінськ у використанні мігрантів для дестабілізації Європи.