Как воин ВСУ без ног протащил самолет весом 17 тонн — история Романа Кашпура

Несмотря на инвалидность ветеран АТО Роман Кашпур не только стал рекордсменом, но и ушел добровольцем на фронт во время полномасштабного вторжения.

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В мае 2019 года Роман (ветеран АТО, доброволец) потерял ногу на фронте, но не просто не "сломался", а благодаря своим спортивным рекордам стал примером выносливости для тысяч военных по всей стране. С началом полномасштабного вторжения Роман Кашпур снова стал в ряды ВСУ и даже протез не стал для защитника преградой. Это история о настоящем козацком духе, который хранят в себе и современные украинцы.

Роман получил ранение еще тогда, когда война против России происходила в формате Операции Объединенных сил – наткнулся на противопехотную мину вблизи позиций оккупантов.

"Это было 16 мая в день вышиванки. Я это запомнил, потому что потом мне говорили, что я спасся и словно в вышиванке родился", — вспоминает военный.

А дальше была эвакуация, госпиталь, ампутация. Но не было депрессии и уныния.

[ + – ] Роман Кашпур (слева)

Протащил самолет, весящий 17 тонн

"На четвертый день после ранения нас в госпиталь в Харьков пришел поддержать Святослав Вакарчук и раненые бойцы, уже жившие 2-3 года с протезами. И когда я увидел, как человек, точно с такой же ампутацией, как у меня пробежался на протезе, я понял, что я смогу так же, и смогу еще лучше", — объясняет Роман.

И военный действительно смог настолько лучше, насколько никто в стране. После реабилитации Кашпур два года подряд побеждает в "Играх героев" – международных спортивных соревнованиях ветеранов ВСУ и армий дружественных стран.

"Спортом я хотел мотивировать тяжелораненых бойцов. Протез, собственно говоря, та же конечность, с которой просто нужно сродниться, психологически настроиться. Нужно смириться с тем, какой ты есть, принять себя реальным и продолжать жить. Ампутация не приговор, протез не ограничение. Меня же мотивировал мой погибший командир Александр Колодяжный (известный украинский разведчик – ред.). Он после трех ранений каждый раз возвращался на фронт. Во время третьего ранения ему пулей перебило ногу, и чтобы скрепить две кости ему в ногу поставили пластину. Но он специально не оформлял себе инвалидность, чтобы вернуться на фронт. Сначала он ходил с палочкой, а потом расходился, бегал и группы вперед сам водил. Он не употреблял никакого алкоголя, сигарет: только спорт и борьба за Украину", – говорит защитник.

Однако победы в соревнованиях Роману оказалось маловато. Военный установил рекорд Украины: протянул 5,5 метров на себе самолет Ан-26, а эта "птичка", между прочим, весит 17 тонн.

"Я по-прежнему интересовался таким спортом как стронгмен. Однажды, проезжая мимо Чугуева, я увидел аэродром. Посмотрел я на стоящие самолеты и сказал жене, что я потащу самолет. Да, на тот момент это была фраза сказанная словно между прочим, но потом это все стало реальностью", — рассказывает мужчина.

Для установления рекорда Роман с отцом сварил специальную лестницу и приступил к тренировкам.

"Расчеты показали, что нагрузку целой ногой я смогу выдержать, а вот протез, хоть и качественный, но все же может сломаться. На обе конечности приходилось 8 тонн. По техническим характеристикам протеза я их превзошел в 64 раза, но он выдержал", – объясняет военный.

Мог уехать из страны, но пошел воевать добровольцем

Большая война застала Романа с семьей в Харькове.

"Помню, наверное, каждый кадр с того дня, — вспоминает защитник. – Где-то за неделю-две до полномасштабного вторжения у меня начались проблемы со сном. Это не контузия давала о себе знать, а словно было какое-то чувство, что спать не надо. И в ночь с 23 на 24 февраля повторилась та же история: спать не мог и вдруг услышал взрывы. Сначала не понял: как быстро они добрались из Донбасса в Харьков? Собрал тревожные рюкзаки, вывез семью в безопасное место и вернулся".

А вернулся Роман на фронт уже добровольцем.

"Намерения идти через военкомат и официальную мобилизацию я не имел, ведь понимал, что это будет долго: несколько дней, или неделю. Потому я принял решение идти добровольцем и идти сразу на передовую, а там уже на месте все решить", — объясняет мужчина.

Как это служить в армии, воевать, имея искусственную конечность?

"Как не крути, а искусственная конечность, это все же один трехсотый в группе. Но когда стреляет танк и дома складываются как карточные домики, то нужно бегать и бегать быстро. Да, с протезом есть определенные нюансы, но это возможно. Когда в Харькове набиралась группа, и нужны были боевые ребята, а людей было мало, там уже никто не разбирался и командир не считал меня каким-то непригодным", — рассказывает Кашпур. – Российская армия не большая, она длинная. Они длинными колоннами заходят и умирают, заходят и снова умирают. А тактика у них одна единственная: тактика выжженной земли. Сначала все разрушить, чтобы не за что было цепляться и оборонять, а только потом заходить в город. Но не все так гладко у них получается, ведь если их артиллерия работает просто на уничтожение, наша работает точечно".

Мужчина говорит, что с формальной точки зрения он мог бы и не идти на фронт, а то и вообще мог покинуть страну, ведь необходимые документы для этого у него есть.

"Да если уехать из страны, то зачем же я начинал воевать добровольцем, зачем потерял конечность, зачем давал присягу? Чтобы просто убежать или ничего не делать? Это не по совести, это не по чести. Не можешь бороться прямо на фронте – помогай. Сейчас фронт – это вся страна. Идет планомерное уничтожение нашей нации. Когда снаряды прилетают в дома, больницы, детские сады, то это не что иное, как геноцид. Поэтому защита своего родного, своей нации, своих детей была одной из главных причин вернуться на фронт", — объясняет военный.

Кашпур уверяет, что одержать победу в этой войне украинцам поможет одна черта, которой, вероятно, в таких масштабах нет ни у одного народа на планете.

[ + – ] Роман Кашпур с семьей и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

"Крепкий казацкий дух очень долго спал. Предыдущие годы войны мне казалось, что за границами Донецкой области все уже давно забыли, что у нас идет война и если будет большое вторжение, то, наверное, нам будет не сладко. Но случилось 24 февраля, и стало понятно, что украинцы между собой могут и ссориться и придерживаться разных политических взглядов, религиозного исповедания, но когда враг приходит на нашу землю, все забывают о собственных распрях, объединяются и в единстве наша сила. Весь мир услышал и увидел, кто такие украинцы", — резюмирует военный.

Кроме того, мужчина не планирует оставлять и спорт. Рекорд с самолетом, по словам Романа, был лишь разогревом: "Продолжение следует еще интереснее", — интригует военный.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также помощи украинцам с инвалидностью, которые получили убежище в Германии, вы можете на сайте организации Enable Me Ukraine.

Проект реализуется при поддержке DSEE.