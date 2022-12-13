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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Як воїн ЗСУ без ніг протягнув літак вагою 17 тонн — історія Романа Кашпура

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Фото: Суспільне | Роман Кашпур: як ветеран АТО з інвалідністю став рекордсменом та пішов добровольцем на фронт

Незважаючи на інвалідність, ветеран АТО Роман Кашпур не тільки став рекордсменом, а й пішов добровольцем на фронт під час повномасштабного вторгнення.

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В травні 2019 року Роман (ветеран АТО, доброволець) втратив ногу на фронті, але не просто не "зламався", а й завдяки своїм спортивним рекордам став прикладом витривалості для тисяч військових по всій країні. З початком повномасштабного вторгнення Роман Кашпур знов став до лав ЗСУ і навіть протез не став для захисника перепоною. Це історія про справжній козацький дух, що зберігають у собі і сучасні українці.

Роман отримав поранення ще тоді, коли війна проти росії відбувалася у форматі операції об’єднаних сил – натрапив на протипіхотну міну поблизу позицій окупантів.

"Це було 16 травня на день вишиванки. Я це запам’ятав, бо потім мені казали, що я врятувався і немов у вишиванці народився", — згадує військовий.

А далі була евакуація, госпіталь, ампутація. Та не було депресії і зневіри.

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Роман Кашпур (ліворуч)

Протягнув літак, що важить 17 тонн

"На четвертий день після поранення нас в госпіталь в Харків прийшов підтримати Святослав Вакарчук і поранені бійці, які вже жили 2-3 роки з протезами. І коли я побачив, як людина, точно з такою самою ампутацією як у мене пробіглася на протезі, я зрозумів, що я зможу так само, і зможу ще краще", — пояснює Роман.

І військовий дійсно зміг настільки краще, як ніхто в країні. Після реабілітації Кашпур два роки поспіль перемагає в "Іграх героїв" — міжнародні спортивні змагання ветеранів ЗСУ та армій дружніх країн.

"Спортом я хотів мотивувати важкопоранених бійців. Протез, власне кажучи, та ж сама кінцівка, з якою просто потрібно зріднитись, психологічно налаштуватись. Потрібно змиритися з тим, який ти є, прийняти себе реального і продовжувати жити. Ампутація не вирок, протез не обмеження. Мене ж мотивував мій загиблий командир Олександр Колодяжний (відомий український розвідник – ред.). Він після трьох поранень кожного разу повертався на фронт. Під час третього поранення йому кулею перебило ногу, і щоб скріпити дві кістки йому в ногу поставили пластину. Але він спеціально не оформлював собі інвалідність, щоб мати змогу повернутись на фронт. Спочатку він ходив з паличкою, а потім розходився, бігав та ще й групи вперед сам водив. Він не вживав ніякого алкоголю, сигарет: тільки спорт і боротьба за Україну", — каже захисник.

Проте перемоги в змаганнях Роману виявилося замало. Військовий встановив рекорд України: протягнув 5,5 метрів на собі літак Ан-26, а ця "пташка", між іншим, важить 17 тонн.

"Я і раніше цікавився таким спортом як стронгмен. Одного разу, проїжджаючи повз Чугуїв я побачив аеродром. Подивився я на літаки, що стояли і сказав дружині, що я потягну літак. Так, на той момент то була фраза сказана немов між іншим, але потім це все стало реальністю", — розказує чоловік.

Для встановлення рекорду Роман з батьком зварив спеціальну драбину, та приступив до тренувань.

"Розрахунки показали, що навантаження цілою ногою я зможу витримати, а от протез, хоч і якісний, але все ж таки може зламатись. На обидві кінцівки припадало 8 тонн. По технічним характеристикам протеза я їх перевершив в 64 рази, але він витримав", — пояснює військовий.

Міг виїхати з країни, але пішов воювати добровольцем

Велика війна застала Романа з родиною в Харкові.

"Пам’ятаю, певно кожен кадр з того дня, — згадує захисник. – Десь за тиждень-два до повномасштабного вторгнення в мене почались проблеми зі сном. Це не контузія давалася в знаки, а мов було якесь відчуття, що спати не треба. І в ніч з 23 на 24 лютого повторилася така ж історія: спати не міг і раптом почув вибухи. Спочатку не зрозумів: як так швидко вони дістались з Донбасу до Харкова? Зібрав тривожні рюкзаки, вивіз родину в безпечне місце і повернувся".

А повернувся Роман на фронт вже добровольцем.

"Наміру йти через військкомат і офіційну мобілізацію я не мав, адже розумів, що це буде довго: декілька днів, або ж тиждень. Тому я прийняв рішення йти добровольцем і йти одразу на передову, а там вже на місці все вирішити", — пояснює чоловік.

Як це, служити в армії, воювати, маючи штучну кінцівку?

"Як не крути, а штучна кінцівка, це все ж таки один трьохсотий в групі. Але коли стріляє танк і будинки складаються як карткові будиночки, то потрібно бігати і бігати швидко. Так, с протезом є певні нюанси, але це можливо. Коли в Харкові набиралася група, і потрібні були бойові хлопці, а людей було мало, то там вже ніхто не розбирався і командир не рахував мене якимось непридатним", — розповідає Кашпур. – Російська армія не велика, вона довга. Вони довгими колонами заходять і вмирають, заходять і знов вмирають. А тактика в них одна єдина: тактика спаленої землі. Спочатку все зруйнувати, щоб не було за що чіплятись і обороняти, а тільки потім заходити в місто. Та не все так гладко в них виходить, адже якщо їхня артилерія працює просто на знищення, то наша працює точково".

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Чоловік каже, що з формальної точки зору, він міг би і не йти на фронт, а то і взагалі покинути країну, адже необхідні документи для цього має.

"Та якщо поїхати з країни, то навіщо ж я тоді починав воювати добровольцем, навіщо втратив кінцівку, навіщо давав присягу? Щоб просто втекти або ж нічого не робити? Це не по совісті, це не по честі. Не можеш боротись безпосередньо на фронті – допомагай. Зараз фронт це вся країна. Йде планомірне знищення нашої нації. Коли снаряди прилітають в будинки, лікарні, дитячі садочки, то це ніщо інше, як геноцид. Тому захист свого рідного, своєї нації, своїх дітей – була одною з головних причин повернутись на фронт", — пояснює військовий.

Кашпур запевняє, що отримати перемогу в цій війні українцям допоможе одна риса, якої, певно, в таких масштабах немає ні в одного народу на планеті.

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Роман Кашпур із сім'єю та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним

"Міцний козацький дух дуже довго спав. Попередні роки війни мені здавалося, що за кордонами Донецької області всі вже давно забули, що в нас йде війна і якщо буде велике вторгнення, то мабуть нам буде не солодко. Але трапилося 24 лютого, і стало зрозуміло, що українці між собою можуть і сваритись і бути різних політичних поглядів, релігійного сповідання, та коли ворог приходить на нашу землю, всі забувають про власні чвари, об’єднуються і в єдності наша сила. Весь світ почув і побачив хто такі українці", — резюмує військовий.

Крім того, чоловік не планує полишати і спорт. Рекорд з літаком, за словами Романа, був лише розігрівом: "Далі буде ще цікавіше", — інтригує військовий.

Дізнатись більше про реабілітацію воїнів та постраждалих від війни в Україні, а також про допомогу українцям з інвалідністю, які отримали прихисток в Німеччині, ви можете на сайті організації Enable Me Ukraine.

Проект реалізується за підтримки DSEE.