Угрозы с неба. Какие новые доктрины и полномочия нужны для борьбы с дронами

Иранские дроны-камикадзе продолжают сеять разрушения на территории Украины, напоминая об опасности, которую представляют собой БПЛА. Мощь подобных беспилотных авиационных систем будет только развиваться. Но так же будут развиваться технологии и ведомства, противостоящие им.

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Беспилотники иранского производства продолжают сеять разрушения на территории Украины, напоминая об опасности, которую представляют собой БПЛА. Соединенные Штаты, к своей чести, добились значительного прогресса в укреплении своих возможностей по борьбе с этой угрозой, особенно благодаря инвестициям Пентагона и оборонно-промышленной базы в исследования и разработки по борьбе с беспилотниками. Вашингтон также создал офис Объединенных вооруженных сил, занимающийся вопросами борьбы с атаками беспилотников.

Фокус перевел новый текст Николаса Пола Пачеко посвященный, борьбе с беспилотниками.

Двум областям пока что не было уделено должного внимания: защите военных баз и синергии между военными и полицией. Во-первых, базы стали особенно уязвимы для малых беспилотников из-за отсутствия четкого разграничения ролей и обязанностей по защите от них. Во-вторых, быстрое развитие беспилотной войны затрудняет для политиков эффективное обеспечение единства действий всех эшелонов вплоть до операторов систем борьбы с беспилотниками, требующего стратегического видения, постановки оперативных задач и тактического применения.

Чтобы устранить эти пробелы Министерство обороны должно начать включать свои исследования и стратегию борьбы с беспилотниками в новую доктрину и профессиональное военное образование. Для содействия этому Объединенное управление по борьбе с малыми БПЛА может привлечь в свою команду представителей Командования подготовки и доктрины сухопутных войск и Артиллерийского училища ПВО сухопутных войск США. В то же время Министерство обороны должно санкционировать создание нового командного центра для армии, ВВС и морской пехоты, который будет подчиняться Объединенному штабу и непосредственно контролировать оборону баз. В задачи этого межведомственного центра будет входить объединение усилий всех заинтересованных сторон, а также Объединенного управления по борьбе с малыми БПЛА для тестирования и внедрения новых технологий борьбы с беспилотниками.

Чем опасны БПЛА

Глобальные закупки военных беспилотных авиационных систем увеличились на 57% по сравнению с 2021 годом. На Ближнем Востоке атаки хути на страны Персидского залива показали, что устаревшие системы ПВО, такие как американский MIM-104 Patriot, оказались неэффективными в борьбе с этой угрозой. Даже самая эффективная система противодействия беспилотникам – противоракетный, артиллерийский и минометный перехват – весьма сомнительна в случае достаточно большого роя беспилотников с децентрализованными схемами полета.

Понимание уязвимости США перед беспилотниками начинается с различения двух потенциальных угроз: массированных атак и роевых методов. Первая напоминает несколько птиц с децентрализованными схемами полета, выбирающих различную добычу, в то время как вторая действует по принципу организованной стаи птиц, сходящейся к одной цели. Массированные атаки гораздо менее организованы и часто предполагает несколько операторов, использующих децентрализованные дроны, которые не координируют свои действия. Это затрудняет нейтрализацию источника, но также уменьшает мощность атаки. В свою очередь, рои отличаются скоординированным командованием и управлением, обычно с одним оператором, использующим алгоритм или тактический оперативный центр. Такие атаки чаще практикуют государственные субъекты, и они включают в себя большое количество дронов, используемых для повышения летальности. Это делает рои более уязвимыми, но при этом более мощными и полезными для прорыва при наступлении.

[ + – ] Понимание уязвимости США перед беспилотниками начинается с различения двух потенциальных угроз: массированных атак и роевых методов

Исторически сложилось так, что использование беспилотников в глобальных конфликтах – особенно в конфликтах низкой интенсивности и войнах нерегулярных армий – характеризовалось массовыми атаками, поскольку командная сторона ограничивалась управлением одного человека. Однако сегодня основную угрозу для американских войск представляют малые беспилотные летательные аппараты, используемые в роевых атаках. Это связано с тем, что Китай и Россия сосредоточились именно на этой технологии.

Роевые системы обладают двумя характеристиками, которые делают их более полезными в военном отношении, чем крупные БПЛА. Во-первых, их миниатюрные размеры, низкая скорость и пластиковый корпус позволяют им избегать обнаружения традиционными зенитными датчиками. Во-вторых, поскольку малые дроны относительно недороги, их можно закупать и развертывать в большом количестве. Это представляет собой серьезную проблему для обороны баз, поскольку проверенные временем системы, составляющие надежный костяк ПВО США, не имеют возможностей для одновременного противодействия большому количеству беспилотников. Способность небольших БПЛА координировать свои действия друг с другом и выбирать цели позволяет проводить масштабные атаки с быстрым принятием решений и точными параметрами взрыва. Благодаря быстро развивающейся интеграции с ИИ эти рои становятся все мощнее.

Текущий расклад сил

Министерство обороны уже находится в процессе реализации новых стратегий по противодействию опасности, которую представляют рои беспилотников. В декабре 2019 года ведомство упорядочило свои различные программы по борьбе с беспилотными авиационными системами, назначив армию исполнительным агентом, которому поручено контролировать все усилия Министерства обороны по разработке беспилотных авиационных систем. Затем, в 2020 году, министр обороны Марк Эспер утвердил реализацию плана Объединенного управления по борьбе с малыми беспилотными авиационными системами. На сегодняшний день, совместно с командованиями и офисом заместителя министра обороны по закупкам и поддержке, это управление доказало свою эффективность в качестве части "мозгового треста" Пентагона, проведя тестирование более 40 беспилотных авиационных систем, находящихся в эксплуатации. В настоящее время планируется разработать еще семь таких систем, а также одну стандартизированную систему управления и контроля.

Война в Украине демонстрирует характер новых проблем. Иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 заменили дальнобойные высокоточные огневые средства в качестве основного метода интеграции воздушных атак и обороны России. Украинские военные продемонстрировали некоторые успехи, используя предоставленные НАТО средства создания помех и существующие системы ПВО, чтобы сбить две трети развернутых Россией беспилотников. Это достижение служит хорошим предзнаменованием для стратегов по борьбе с беспилотниками и дает уроки на будущее. В частности, с технологической стороны, оно продемонстрировало потенциал систем РЭБ, которые могут быть особенно ценными для защиты баз.

[ + – ] Иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 заменили дальнобойные высокоточные огневые средства в ВС РФ

Что касается собственно сбивания дронов, то военные уже некоторое время разрабатывают системы, готовые решить эту задачу. В 2019 году ВМС объявили об успешных испытаниях своего High Energy Laser – 60-киловаттного лазера с интегрированным оптическим ослепителем и системой наблюдения для ближней обороны против беспилотных воздушных систем и надводных кораблей. Существует также система Tactical High Power Operational Responder, которая использует короткие всплески мощных микроволн для выведения из строя беспилотных летательных аппаратов на малых расстояниях. На сегодняшний день это самая надежная из созданных технологий, специфичных для обороны против роев. Коммерческий рынок также предлагает множество новых технологий. На конвенции Counter Unmanned Aerial Systems Technology USA 2021 израильская фирма D-Fend Solutions и другие компании представили технологии, которые Объединенное управление по борьбе с малыми БПЛА впоследствии приняло на вооружение и рекомендовало Объединенным силам.

В то время как технологическая сторона обороны развивается быстрыми темпами, Объединенному управлению по борьбе с малыми БПЛА предстоит проделать большую работу по привлечению бойцов, которым придется использовать эти технологии, в частности, специалистов ПВО и подразделений сил безопасности военных баз. Последняя доктрина Командования подготовки и доктрины армии США по противовоздушной обороне, публикация 3-01.7 "Техника артиллерийской бригады ПВО", содержит только два упоминания о "беспилотных авиационных системах" и не приводит текущих мер, с которыми могли бы ознакомиться офицеры. Основная доктрина по защите военных баз, Совместная публикация 3-10 "Совместные операции по обеспечению безопасности на театре военных действий", не уделяет достаточного внимания беспилотным авиационным системам и полностью игнорирует роевые методы.

Привлечение бойцов к борьбе

Чтобы устранить эти пробелы, старшие сотрудники Министерства обороны должны начать с включения представителей Командования подготовки и доктрины сухопутных войск и Артиллерийского училища ПВО сухопутных войск США в Объединенное управление по борьбе с малыми БПЛА. Эти представители могли бы помочь во внедрении новых доктрин и профессионального военного образования, основанных на последних технологических разработках и результатах исследований в области противодействия беспилотным авиационным системам.

Эти изменения дадут возможность бойцам на местах определять стратегическое направление планирования борьбы с беспилотниками, а также проводить оперативное развертывание и испытания. Военнослужащие и их командование должны быть информированы о планировании противодействия БПЛА и иметь механизм для эффективной передачи информации о динамике поля боя. Так как армия служит основным родом войск для защиты воздушного пространства, включение ее высших эшелонов в усилия по борьбе с БПЛА устранит "пробелы" между военными и специалистами по стратегическому планированию и даст будущим поколениям защитников воздушного пространства доступ к обновленной доктрине в процессе обучения. Включение в процесс Корпуса морской пехоты США также будет способствовать лучшему планированию и выработке совместного подхода. Именно это было рекомендовано в недавней "Стратегии противодействия малым беспилотным авиационным системам" Министерства обороны. Force Design 2030 Корпуса морской пехоты добился значительных успехов в технологии борьбы с беспилотниками. Сюда входят не только системы ПВО, но и полностью готовые к эксплуатации системы противодействия малым беспилотникам, которые включают в себя системы мониторинга и датчики, отслеживающие и подающие сигналы предупреждения о вторжении беспилотников в близлежащее воздушное пространство. Включение Корпуса морской пехоты в планирование борьбы с беспилотниками сделает подобные системы частью меморандумов о взаимопонимании в области обороны американских баз.

Более широкое распределение нагрузки и координация на высших эшелонах объединенных сил важны в связи с быстрыми изменениями в стратегии беспилотных авиационных систем. Старшие командиры на уровне театра военных действий обладают наилучшей перспективой, видя, как противник меняет операции, тактику и стратегию в ответ на американские контрмеры. Учет их мнений позволит Объединенному управлению по борьбе с малыми БПЛА продолжать работу на основе предположений и испытаний, которые соответствуют реальности.

Синергия Объединенных сил

Пентагон также должен санкционировать создание нового командного центра, который объединит армию, ВВС и морскую пехоту. Работая под руководством командования Объединенных сил, этот центр будет непосредственно отвечать за оборону баз, а его задачей станет работа со всеми необходимыми заинтересованными сторонами для внедрения новых технологий противодействия беспилотным воздушным системам и координации полевых испытаний.

ВВС и армия должны быть в центре внимания институциональной реформы. ВВС – единственное военное ведомство, не имеющее четких полномочий по разработке и закупке систем противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования для защиты собственных сил. Армия, в свою очередь, использует систему Terminal High Altitude Area Defense и ракеты Patriot для защиты оперативных театров от воздушного и ракетного нападения, а также системы Counter-Rocket, Artillery и Mortar Intercept для борьбы с меньшими угрозами. На протяжении последних 70 лет это приводило к разногласиям между ВВС и СВ, и зачастую между ними нет четкого взаимопонимания по поводу оперативных полномочий по обеспечению безопасности баз. Поскольку армия играет ведущую роль в Объединенном управлении по борьбе с малыми БПЛА, она больше заинтересована в активных действиях для создания большей синергии. Военно-воздушные силы должны разделять эту заинтересованность, поскольку именно им поручено поддерживать превосходство Америки в воздухе.

[ + – ] Пентагон также должен санкционировать создание нового командного центра, который объединит армию, ВВС и морскую пехоту Фото: Sean Worrell

Содействие большей синергии лучше всего вписывается в миссию Объединенного командования, поскольку она напрямую связана с вопросами, касающимися операций. Создание объединенного командного центра позволит централизовать и усилить командование и управление обороной баз, правильно распределить роли и обязанности объединенных сил, а также помочь во внедрении новых противодействующих беспилотных авиационных систем. Новый объединенный командный центр объединит Сухопутные войска и ВВС, позволив им сосредоточиться исключительно на обороне баз и стать высшим командным органом, обеспечивающим безопасность баз по всему миру. Объединенное командование может обеспечить обучение и развертывание специальных подразделений для выполнения этой задачи. Этот центр также мог бы играть важную роль в координации полевых испытаний новых технологий. Наряду с Объединенным управлением по борьбе с малыми БПЛА, он мог бы предложить прямой механизм, с помощью которого Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов и оборонная промышленная база могли бы испытывать новые системы в зонах активных боевых действий.

Заключение

Объединенное управление по борьбе с малыми БПЛА за время своего существования добилось огромного прогресса в защите американских войск от беспилотных технологий. Однако, как и любая организация, оно должно оценить свои ошибки и пробелы в работе. Управление способно задать тон стратегии борьбы с беспилотными авиационными системами на обозримое будущее и разработать стандартные операционные процедуры, которые будут идти в ногу с угрозой. Мощь беспилотных авиационных систем будет только развиваться – так же, как и ведомства, противостоящие им.

Об авторе:

Николас Пол Пачеко – политический аналитик Министерства обороны, офицер армейского резерва, а также бывший стипендиат Анны Соболь Леви в Университете Райхмана в Герцлии, Израиль. Он писал для National Interest, InkStick Media и Missile Defense Advocacy Alliance. Высказанные взгляды принадлежат автору и не отражают официальную позицию Министерства армии или Министерства обороны.