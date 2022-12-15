Загрози з неба. Які нові доктрини та повноваження потрібні для боротьби з дронами

Іранські дрони-камікадзе продовжують сіяти руйнування на території України, нагадуючи про небезпеку, яку становлять БПЛА. Потужність таких безпілотних авіаційних систем тільки розвиватиметься. Але так само розвиватимуться технології та відомства, що протистоять їм.

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Безпілотники іранського виробництва продовжують сіяти руйнування на території України, нагадуючи про небезпеку, яку становлять БПЛА. Сполучені Штати досягли значного прогресу у зміцненні своїх можливостей боротьби з цією загрозою, особливо завдяки інвестиціям Пентагону та оборонно-промислової бази у дослідження та розробки з боротьби з безпілотниками. Вашингтон також створив офіс Об'єднаних збройних сил, який займається питаннями боротьби з атаками безпілотників.

Фокус переклав новий текст Ніколаса Пола Пачеко, присвячений боротьбі з безпілотниками.

Двом областям поки не при ділили належної уваги: захисту військових баз та синергії між військовими та поліцією. По-перше, бази стали особливо вразливими для малих безпілотників через відсутність чіткого розмежування ролей та обов'язків щодо захисту від них. По-друге, швидкий розвиток безпілотної війни ускладнює для політиків ефективне забезпечення єдності дій усіх ешелонів аж до операторів систем боротьби з безпілотниками, що потребує стратегічного бачення, постановки оперативних завдань та тактичного застосування.

Щоб усунути ці прогалини, Міністерство оборони має почати включати свої дослідження та стратегію боротьби з безпілотниками у нову доктрину та професійну військову освіту. Для сприяння цьому Об'єднане управління боротьби з малими БПЛА може залучити до своєї команди представників Командування підготовки та доктрини сухопутних військ та Артилерійського училища ППО сухопутних військ США. Водночас Міністерство оборони має санкціонувати створення нового командного центру для армії, ВПС та морської піхоти, який підпорядковуватиметься Об'єднаному штабу та безпосередньо контролюватиме оборону баз. До завдань цього міжвідомчого центру входитиме об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, а також Об'єднаного управління боротьби з малими БПЛА для тестування та впровадження нових технологій боротьби з безпілотниками.

Чим небезпечні БПЛА

Глобальні закупівлі військових безпілотних авіаційних систем збільшились на 57% порівняно з 2021 роком. На Близькому Сході атаки хуті на країни Перської затоки показали, що застарілі системи ППО, такі як американський MIM-104 Patriot, виявилися неефективними у боротьбі з цією загрозою. Навіть найефективніша система протидії безпілотникам — протиракетне, артилерійське та мінометне перехоплення — дуже сумнівна у разі досить великого рою безпілотників з децентралізованими схемами польоту.

Розуміння вразливості США перед безпілотниками починається з розрізнення двох потенційних загроз: масованих атак та роєвих методів. Перша нагадує кілька птахів з децентралізованими схемами польоту, що вибирають різну здобич, тоді як друга діє за принципом організованої зграї птахів, що сходить до однієї цілі. Масовані атаки набагато менш організовані і часто припускають кілька операторів, які використовують децентралізовані дрони, які не координують свої дії. Це ускладнює нейтралізацію джерела, але зменшує потужність атаки. Зі свого боку, рої відрізняються скоординованим командуванням та управлінням, зазвичай з одним оператором, який використовує алгоритм чи тактичний оперативний центр. Такі атаки частіше практикують державні суб'єкти, і вони включають велику кількість дронів, що використовуються для підвищення летальності. Це робить рої вразливішими, але разом з тим потужнішими і кориснішими для прориву у наступі.

[ + – ] Розуміння вразливості США перед безпілотниками починається з розрізнення двох потенційних загроз: масованих атак та роєвих методів

Історично склалося так, що використання безпілотників у глобальних конфліктах — особливо у конфліктах низької інтенсивності та війнах нерегулярних армій — характеризувалося масовими атаками, оскільки командна сторона обмежувалася керуванням однієї людини. Однак сьогодні основну загрозу для американських військ становлять малі безпілотні літальні апарати, що використовуються в роєвих атаках. Це пов'язано з тим, що Китай та Росія зосередилися саме на цій технології.

Роєві системи мають дві характеристики, які роблять їх кориснішими у військовому відношенні, ніж великі БПЛА. По-перше, їх мініатюрні розміри, низька швидкість і пластиковий корпус дозволяють уникати виявлення традиційними зенітними датчиками. По-друге, оскільки малі дрони відносно недорогі, їх можна закуповувати та розгортати у великій кількості. Це є серйозною проблемою для оборони баз, оскільки перевірені часом системи, що становлять надійний кістяк ППО США, не мають можливостей для одночасної протидії великій кількості безпілотників. Здатність невеликих БПЛА координувати свої дії один з одним та вибирати цілі дозволяє проводити масштабні атаки зі швидким прийняттям рішень та точними параметрами вибуху. Завдяки інтеграції з ШІ, що швидко розвивається, ці рої стають все потужнішими.

Поточний розклад сил

Міністерство оборони вже перебуває у процесі реалізації нових стратегій протидії небезпеці, яку представляють рої безпілотників. У грудні 2019 року відомство впорядкувало свої різні програми боротьби з безпілотними авіаційними системами, призначивши армію виконавчим агентом, якому доручено контролювати всі зусилля Міністерства оборони щодо розробки безпілотних авіаційних систем. Потім, 2020 року, міністр оборони Марк Еспер затвердив реалізацію плану Об'єднаного управління боротьби з малими безпілотними авіаційними системами. На сьогоднішні, спільно з командуваннями та офісом заступника міністра оборони із закупівель та підтримки, це управління довело свою ефективність як частину "мозкового тресту" Пентагону, провівши тестування понад 40 безпілотних авіаційних систем, що знаходяться в експлуатації. Наразі планується розробити ще сім таких систем, а також одну стандартизовану систему управління та контролю.

Війна в Україні демонструє характер нових проблем. Іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 замінили далекобійні високоточні вогневі засоби як основний метод інтеграції повітряних атак та оборони Росії. Українські військові продемонстрували деякі успіхи, використовуючи надані НАТО засоби створення перешкод та наявні системи ППО, щоб збити дві третини розгорнутих Росією безпілотників. Це досягнення є гарною ознакою для стратегів боротьби з безпілотниками і дає уроки на майбутнє. Зокрема, з технологічного боку, він продемонстрував потенціал систем РЕБ, які можуть бути особливо цінними для захисту баз.

[ + – ] Іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 замінили далекобійні високоточні вогневі засоби у ЗС РФ

Щодо власне збивання дронів, то військові вже деякий час розробляють системи, готові вирішити це завдання. У 2019 році ВМС оголосили про успішні випробування свого High Energy Laser – 60-кіловатного лазера з інтегрованим оптичним сліпучем та системою спостереження для ближньої оборони проти безпілотних повітряних систем та надводних кораблів. Існує також система Tactical High Power Operational Responder, яка використовує короткі сплески потужних мікрохвиль для виведення з експлуатації безпілотних літальних апаратів на малих відстанях. На сьогоднішні це найнадійніша зі створених технологій, специфічних для оборони проти роїв. Комерційний ринок також пропонує безліч нових технологій. На конвенції Counter Unmanned Aerial Systems Technology USA 2021 ізраїльська фірма D-Fend Solutions та інші компанії представили технології, які Об'єднане управління боротьби з малими БПЛА згодом прийняло на озброєння та рекомендувало Об'єднаним силам.

Тоді, як технологічна сторона оборони розвивається швидкими темпами, Об'єднаному управлінню з боротьби з малими БПЛА проведе велику роботу із залучення бійців, яким доведеться використовувати ці технології, зокрема, фахівців ППО та підрозділів сил безпеки військових баз. Остання доктрина Командування підготовки та доктрини армії США з протиповітряної оборони, публікація 3-01.7 "Техніка артилерійської бригади ППО", містить лише дві згадки про "безпілотні авіаційні системи" і не наводить теперішніх заходів, з якими могли б ознайомитися офіцери. Основна доктрина захисту військових баз, Спільна публікація 3-10 "Спільні операції з безпеки на театрі воєнних дій", не приділяє достатньої уваги безпілотним авіаційним системам і повністю ігнорує роєві методи.

Залучення бійців до боротьби

Щоб усунути ці прогалини, старші співробітники Міністерства оборони повинні розпочати з включення представників Командування підготовки та доктрини сухопутних військ та Артилерійського училища ППО сухопутних військ США до Об'єднаного управління боротьби з малими БПЛА. Ці представники могли б допомогти у впровадженні нових доктрин та професійної військової освіти, заснованих на останніх технологічних розробках та результатах досліджень у галузі протидії безпілотним авіаційним системам.

Ці зміни дадуть можливість бійцям на місцях визначати стратегічний напрямок планування боротьби з безпілотниками, а також проводити оперативне розгортання та випробування. Військовослужбовці та їхнє командування мають бути інформовані про планування протидії БПЛА та мати механізм для ефективної передачі інформації про динаміку поля бою. Так як армія служить основним родом військ для захисту повітряного простору, включення її вищих ешелонів до зусиль боротьби з БПЛА усуне "прогалини" між військовими та фахівцями зі стратегічного планування і дасть майбутнім поколінням захисників повітряного простору доступ до оновленої доктрини в процесі навчання. Включення в процес Корпусу морської піхоти США також сприятиме кращому плануванню та виробленню спільного підходу. Саме це рекомендовано у нещодавній "Стратегії протидії малим безпілотним авіаційним системам" Міністерства оборони. Force Design 2030 Корпуси морської піхоти досягли значних успіхів у технології боротьби з безпілотниками. Сюди входять не тільки системи ППО, а й повністю готові до експлуатації системи протидії малим безпілотникам, які включають системи моніторингу і датчики, що відстежують і подають сигнали попередження про вторгнення безпілотників у навколишній повітряний простір. Включення Корпусу морської піхоти до планування боротьби з безпілотниками зробить такі системи частиною меморандумів про взаєморозуміння в галузі оборони американських баз.

Ширший розподіл навантаження та координація на вищих ешелонах об'єднаних сил важливі у зв'язку зі швидкими змінами у стратегії безпілотних авіаційних систем. Старші командири на рівні театру воєнних дій мають найкращу перспективу, бачачи, як противник змінює операції, тактику і стратегію у відповідь на американські контрзаходи. Облік їхніх думок дозволить Об'єднаному управлінню боротьби з малими БПЛА продовжувати роботу на основі припущень та випробувань, які відповідають реальності.

Синергія Об'єднаних сил

Пентагон також має санкціонувати створення нового командного центру, який об'єднає армію, ВПС та морську піхоту. Працюючи під керівництвом командування Об'єднаних сил, цей центр безпосередньо відповідатиме за оборону баз, а його завданням стане робота з усіма необхідними зацікавленими сторонами для впровадження нових технологій протидії безпілотним повітряним системам та координації польових випробувань.

ВПС та армія мають бути у центрі уваги інституційної реформи. ВПС — єдине військове відомство, яке не має чітких повноважень щодо розробки та закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони наземного базування для захисту власних сил. Армія, зі свого боку, використовує систему Terminal High Altitude Area Defense та ракети Patriot для захисту оперативних театрів від повітряного та ракетного нападу, а також системи Counter-Rocket, Artillery та Mortar Intercept для боротьби з меншими загрозами. Протягом останніх 70 років це призводило до розбіжностей між ВПС та СВ, і часто між ними немає чіткого порозуміння щодо оперативних повноважень щодо забезпечення безпеки баз. Оскільки армія відіграє провідну роль в Об'єднаному управлінні боротьби з малими БПЛА, вона більше зацікавлена в активних діях для створення більшої синергії. Військово-повітряні сили повинні розділяти цю зацікавленість, оскільки саме їм доручено підтримувати перевагу Америки у повітрі.

[ + – ] Пентагон також має санкціонувати створення нового командного центру, який об'єднає армію, ВПС та морську піхоту Фото: Sean Worrell

Сприяння більшій синергії найкраще вписується в місію Об'єднаного командування, оскільки вона безпосередньо пов'язана з питаннями операцій. Створення об'єднаного командного центру дозволить централізувати та посилити командування та управління обороною баз, правильно розподілити ролі та обов'язки об'єднаних сил, а також допомогти у впровадженні нових протидіючих безпілотних авіаційних систем. Новий об'єднаний командний центр об'єднає Сухопутні війська та ВПС, дозволивши їм зосередитись виключно на обороні баз та стати вищим командним органом, що гарантує безпеку баз по всьому світу. Об'єднане командування може забезпечити навчання та розгортання спеціальних підрозділів для виконання цього завдання. Центр також міг відігравати важливу роль у координації польових випробувань нових технологій. Поряд з Об'єднаним управлінням боротьби з малими БПЛА, він міг би запропонувати прямий механізм, за допомогою якого Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів та оборонна промислова база могли б випробовувати нові системи в зонах активних бойових дій.

Висновок

Об'єднане управління боротьби з малими БПЛА за час свого існування досягло величезного прогресу у захисті американських військ від безпілотних технологій. Однак, як і будь-яка організація, воно має оцінити свої помилки та прогалини у роботі. Управління здатне задати тон стратегії боротьби з безпілотними авіаційними системами на найближче майбутнє та розробити стандартні операційні процедури, які йтимуть у ногу із загрозою. Потужність безпілотних авіаційних систем тільки розвиватиметься — так само, як і відомства, що протистоять їм.

Про автора:

Ніколас Пол Пачеко — політичний аналітик Міністерства оборони, офіцер армійського резерву, а також колишній стипендіат Анни Соболь Леві в Університеті Райхмана у Герцлії, Ізраїль. Він писав для National Interest, InkStick Media та Missile Defense Advocacy Alliance. Висловлені погляди належать автору та не відображають офіційної позиції Міністерства армії чи Міністерства оборони.