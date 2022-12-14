"Ядерные рюкзаки" и подвалы: журналисты рассказали, как киевляне готовятся пережить ядерную войну (фото)

По словам властей, укрытий на всех не хватит, несмотря на то, сейчас готовится еще 425 убежищ. А в случае ядерного удара двери в укрытиях закроют за 5 минут до взрыва.

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Заявления президента России Владимира Путина о том, что он готов использовать "все необходимые средства" для победы в Украине, и частые разговоры на российских телевизионных ток-шоу, пропагандирующие применение ядерного оружия, дают основания киевлянам для беспокойства. Некоторые жители столицы готовят "ядерные рюкзаки" и подыскивают себе убежища на случай ядерного удара. Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post.

Журналисты пишут, что несмотря на прогнозы военных экспертов и заявления представителей Пентагона о том, что ядерный удар маловероятен, для многих жителей Киева этого достаточно для того, чтобы иметь хотя бы некоторые планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Среди таких граждан киевлянин Сергей Дмитрук, который уже собрал себе "ядерный рюкзак" с достаточным запасом провизии и приспособлениями для выживания на протяжении недели. Мужчина туда положил достаточно сухой еды и воды, чтобы хватило на неделю, а также термобелье, газовую плиту, спальный мешок, таблетки йода, замысловатое устройство, включающее фонарик, FM-радио и зарядное устройство. Есть также компас, чтобы определить направление ветра, и рация, чтобы оставаться на связи с такими же подготовленными друзьями.

[ + – ] Сергей Дмитрук со своим любимым предметом из рюкзака для выживания — комбинированным радио, фонариком и зарядным устройством

[ + – ] Содержимое рюкзака для выживания Сергея Дмитрука

"Сейчас все верят, что ядерной войны не будет. Но если Россия захочет, она это сделает. Хорошо быть готовым", — рассказал он.

Другой киевлянин, Павел Гук, собрал такой же рюкзак и сейчас оборудует подвал своего дома. Он также арендовал дом в сельской местности, планируя оснастить его генератором, продовольствием и топливом. Его беспокоит, что друзья и родственники, которые отмахнулись от угрозы, погибнут, потому что не приняли аналогичных мер предосторожности.

[ + – ] Павел Гук подготовил подвал на случай ядерной атаки

Наталья Сулима переживает за то, что может разлучиться со своим 5-летним сыном Мишей. Поэтому объясняет ему как правильно себя вести в случае воздушной тревоги. В его рюкзак Наталья положила еду, любимую игрушку и книгу.

[ + – ] Наталья Сулима с сыном Мишей

[ + – ] Наталья приготовила для сына рюкзак для выживания с едой, игрушками и его любимой книгой

"Я не могу поверить, что мы должны это делать. В 21 веке", — сказала женщина.

Киевские убежища

Авторы публикации отмечают, что в Киеве уже есть сеть ядерных убежищ в виде системы метро, которая была построена при СССР во время холодной войны, включая самую глубокую в мире станцию "Арсенальная", расположенную на глубине более 100 метров. По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, власти готовят еще 425 убежищ для тех, кто живет за пределами города, оснащая их едой, водой и радиооборудованием.

Однако на случай ядерного удара места на всех не хватит, более того они будут закрывать свои двери за пять минут до предполагаемого взрыва, чтобы защитить находящихся в них людей от радиационных осадков. В этом случае украинские власти предлагают воспользоваться правилами выживания в случае ядерной угрозы.

[ + – ] Павел Гук в бункере под своим кафе Pure & Naive в Киеве

Ранее сообщалось о новом исследовании ученых последствий ядерной войны. Согласно математическому моделированию ядерная война спровоцирует резкие климатические изменения, которые коснутся не только суши, но и Мирового океана, что приведет к гибели морских водорослей, которые являются важным звеном пищевой цепи подводной жизни.