"Ядерні рюкзаки" та підвали: ЗМІ розповіли, як кияни готуються пережити ядерну війну (фото)

За словами влади, укриттів на всіх не вистачить, незважаючи на те, що зараз готується ще 425 укриттів. А в разі ядерного удару двері в укриттях зачинять за 5 хвилин до вибуху.

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Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що він готовий використати "всі необхідні засоби" для перемоги в Україні, і часті розмови на російських телевізійних ток-шоу, які пропагують застосування ядерної зброї, дають підстави киянам для занепокоєння. Деякі мешканці столиці готують "ядерні рюкзаки" та підшукують собі укриття на випадок ядерного удару. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post.

Журналісти пишуть, що попри прогнози військових експертів і заяви представників Пентагону про те, що ядерний удар малоймовірний, для багатьох мешканців Києва цього достатньо для того, щоб мати хоча б деякі плани на випадок непередбачених обставин.

Серед таких громадян киянин Сергій Дмитрук, який уже зібрав собі "ядерний рюкзак" із достатнім запасом провізії та пристроями для виживання протягом тижня. Чоловік туди поклав достатньо сухої їжі та води, щоб вистачило на тиждень, а також термобілизну, газову плиту, спальний мішок, таблетки йоду, хитромудрий пристрій, що вмикає ліхтарик, FM-радіо та зарядний пристрій. Є також компас, щоб визначити напрямок вітру, і рація, щоб залишатися на зв'язку з такими ж підготовленими друзями.

[ + – ] Сергій Дмитрук зі своїм улюбленим предметом із рюкзака для виживання — комбінованим радіо, ліхтариком і зарядним пристроєм

[ + – ] Вміст рюкзака для виживання Сергія Дмитрука

"Зараз усі вірять, що ядерної війни не буде. Але якщо Росія захоче, вона це зробить. Добре бути готовим", — розповів він.

Інший киянин, Павло Гук, зібрав такий самий рюкзак і зараз обладнує підвал свого будинку. Він також орендував будинок у сільській місцевості, плануючи оснастити його генератором, продовольством і паливом. Його турбує, що друзі та родичі, які відмахнулися від загрози, загинуть, бо не вжили аналогічних запобіжних заходів.

[ + – ] Павло Гук підготував підвал на випадок ядерної атаки

Наталія Сулима переживає за те, що може розлучитися зі своїм 5-річним сином Мишком. Тому пояснює йому як правильно поводитися у разі повітряної тривоги. У його рюкзак Наталя поклала їжу, улюблену іграшку та книгу.

[ + – ] Наталія Сулима із сином Мишком

[ + – ] Наталя приготувала для сина рюкзак для виживання з їжею, іграшками та його улюбленою книгою

"Я не можу повірити, що ми маємо це робити. У 21 столітті", — сказала жінка.

Київські укриття

Автори публікації зазначають, що в Києві вже є мережа ядерних укриттів у вигляді системи метро, яка була побудована за часів СРСР під час холодної війни, враховуючи найглибшу у світі станцію "Арсенальна", розташовану на глибині понад 100 метрів. За словами губернатора Київської області Олексія Кулеби, влада готує ще 425 притулків для тих, хто живе за межами міста, оснащуючи їх їжею, водою і радіообладнанням.

Однак на випадок ядерного удару місця на всіх не вистачить, ба більше, вони зачинятимуть свої двері за п'ять хвилин до передбачуваного вибуху, щоб захистити людей від радіаційних опадів. У цьому випадку українська влада пропонує скористатися правилами виживання у разі ядерної загрози.

[ + – ] Павло Гук у бункері під своїм кафе Pure & Naive у Києві

Раніше повідомлялося про нове дослідження вчених наслідків ядерної війни. Згідно з математичним моделюванням ядерна війна спровокує різкі кліматичні зміни, які торкнуться не тільки суші, а й Світового океану, що призведе до загибелі морських водоростей, які є важливою ланкою харчового ланцюга підводного життя.