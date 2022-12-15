"Аллея доблести": в Санкт-Петербурге появилось кладбище для бойцов "Группы Вагнера", — росСМИ

Городские власти отказались хоронить ликвидированного в Украине Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы, так как он отсидел срок за сбыт наркотиков. Вместо этого в мэрии решили открыть новый участок специально для наемников Пригожина.

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Глава российской Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев 11 декабря обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой захоронить погибшего в Украине бойца "Группы Вагнера" Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Однако ему отказали. Об этом пишет питерское издание "Фонтанка".

Как стало известно журналистам, 25 февраля этого года уроженца Архангельской области Дмитрия Меньшикова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Предположительно, позже его, как и многих других заключенных в России, завербовали для участия в войне против Украины. Близкие к Евгению Пригожину источники подтвердили журналистам, что Меньшиков был наемником "Группы Вагнера".

После его ликвидации в Украине Андрей Трошев посчитал, что "вагнеровца" надо похоронить там, где полагается лежать "погибшему смертью храбрых защитнику родины", то есть на Аллее Славы Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге.

В неофициальном разговоре с журналистами администрация кладбища сообщила, что бывшего заключенного не могут похоронить в таком месте. Кроме того, Аллея Славы предназначена только для обладателей статуса военнослужащего, которого у пригожинских наемников нет.

Тем не менее губернатор Санкт-Петербурга решил по своему решить сложившуюся проблему. 13 декабря на Белоостровском кладбище открыли новый участок под названием "Аллея Доблести". Он находится в непосредственной близости от воинского участка.

В настоящее время "Аллея доблести" рассчитана на 32 захоронения. Участок предназначен для "участники специальной военной операции", которые не являются военнослужащими ВС РФ, то есть для бойцов "Группы Вагнера".

Напомним, сын Евгения Пригожина Павел воюет в натовской экипировке. 24-летний россиянин предпочитает военную амуницию западного производства. Ранее его отец раскритиковал Дмитрия Рогозина за любовь к иностранному вооружению.