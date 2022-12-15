"Алея доблесті": у Санкт-Петербурзі з'явився цвинтар для бійців "Групи Вагнера", — росЗМІ

Міська влада відмовилася ховати ліквідованого в Україні Дмитра Меньшикова на Алеї Слави, оскільки він відсидів термін за збут наркотиків. Натомість у мерії вирішили відкрити нову ділянку спеціально для найманців Пригожина.

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Глава російської Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і воєнних конфліктів Андрій Трошев 11 грудня звернувся до губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова з проханням поховати загиблого в Україні бійця "Групи Вагнера" Дмитра Меньшикова на Алеї Слави. Однак йому відмовили. Про це пише пітерське видання "Фонтанка".

Як стало відомо журналістам, 25 лютого цього року уродженця Архангельської області Дмитра Меньшикова засудили до 7,5 року ув'язнення за збут наркотиків. Імовірно, пізніше його, як і багатьох інших ув'язнених у Росії, завербували для участі у війні проти України. Близькі до Євгена Пригожина джерела підтвердили журналістам, що Меньшиков був найманцем "Групи Вагнера".

Після його ліквідації в Україні Андрій Трошев вважав, що "вагнерівця" треба поховати там, де належить лежати "загиблому смертю хоробрих захиснику батьківщини", тобто на Алеї Слави Білоострівського цвинтаря в Санкт-Петербурзі.

У неофіційній розмові з журналістами адміністрація цвинтаря повідомила, що колишнього в'язня не можуть поховати в такому місці. Крім того, Алея Слави призначена лише для володарів статусу військовослужбовця, якого пригожинські найманці не мають.

Проте губернатор Санкт-Петербурга вирішив по-своєму вирішити проблему, що склалася. 13 грудня на Білоострівському цвинтарі відкрили нову ділянку під назвою "Алея Доблесті". Вона розташована в безпосередній близькості від військової ділянки.

Зараз "Алея доблесті" розрахована на 32 поховання. Ділянка призначена для "учасників спеціальної військової операції", які не є військовослужбовцями ЗС РФ, тобто для бійців "Групи Вагнера".

Нагадаємо, син Євгена Пригожина Павло воює в натовському екіпіруванні. 24-річний росіянин віддає перевагу військовій амуніції західного виробництва. Раніше батько розкритикував Дмитра Рогозіна за любов до іноземного озброєння.