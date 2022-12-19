Российская униформа непригодна для зимней войны: ВС РФ напрасно ждут помощи "генерала Мороза", — СМИ

Российские солдаты жаловались на то, что их униформа была пошита из синтетических материалов, в которой слишком жарко летом. Карманы маленькие — не помещается телефон и документы. Липучки и пуговицы отлетают через несколько недель. При ходьбе одежда шелестела и плавилась от иск.

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ВС РФ не стоит ждать помощи от холодной зимы, на которую российские войска полагались веками. По некоторым данным, российские солдаты погибают от переохлаждения в Украине из-за того, что униформа непригодна для ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом пишет в статье для Fox News Ребекка Коффлер, бывшая сотрудница американских разведслужб.

"Причиной этого фиаско стали странные решения некоторых постсоветских военных руководителе и самого Путина", — отмечает автор публикации.

Униформа советской армии представляла собой "версию для бедных" той униформы, которую носили военные российской имперской армии 19 века. Перед началом Второй мировой, когда у СССР была крупнейшая армия в Европе — около 2 млн солдат — Кремль отдавал предпочтение дешевому, но эффективному дизайну, без всех ярких виньеток и эполетов царских генералов. Униформа была практичной, ничего лишнего, кроме знаков отличия, которые носили некоторые старшие офицеры, что делало их легкодоступными мишенями немецких стрелков.

[ + – ] Солдаты ВС РФ

Зимняя униформа состояла из: длинного пальто, или короткого ватника, шапки ушанки и валенок — их российские военные и мирное жители носили веками. Такая одежда, предназначенная для суровых зимних условий, помогла российской армии победить в войне с Францией 1812 году и Второй мировой 1941-1945 гг. Наполеон Бонапарт признавал, что его армия разбежалась во многом из-за русской зимы. Многие гитлеровские солдаты замерзали насмерть.

[ + – ] Российская армия времен Второй мировой

Реформы 90-х

После распада СССР военное руководство РФ решило провести реформы по части военной одежды. Генерал Павел Грачев, занимавший пост главы Минобороны при президенте Борисе Ельцине, решил использовать униформу, похожую ту, которую носят солдаты стран НАТО.

При последующих министрах униформа стала тоньше и уже.

В свою очередь, известный дизайнер модной одежды Валентин Юдашкин внес еще более радикальные изменения.

Российские солдаты жаловались на то, что униформа была пошита из синтетических материалов и в ней слишком жарко летом. Карманы слишком маленькие — не помещались телефон, документы и прочее. Липучки часто отваливались, пуговицы отлетали уже через несколько недель, швы рвались, расцветка блекла уже после нескольких стирок. При ходьбе одежда шелестела и плавилась от иск.

Но главное в том, что такая "дизайнерская" униформа оказалась еще и излишне тонкой для зимы, т.к. вместо натуральных тканей, вроде хлопка, льна и шерсти, ее шили из новых высокотехнологичных материалов.

Некоторые российские солдаты шутили, что даже при -15 по Цельсию им приходилось прыгать, чтобы согреться, а уже при минус -20 не могли дождаться, когда противник их застрелит, чтобы не замерзнуть насмерть.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу также внес некоторые изменения, например запретил военнослужащим вешать на себя более 10 медалей. Некоторые изменения предложил и Путин, в частности запретил носить папахи, которые заменили более дешевыми шапками на кроличьем меху.

[ + – ] Путин в папахе

Российское военное командование слепо копировало западные образцы и отдавало предпочтению внешнему облику, а не функциональности. Поэтому неудивительно, что сейчас военные гибнут от переохлаждения на поле боя.

Авторы публикации отмечают, что российские военные щеголяют на парадах, радуя Путина и его командиров, а затем в той же красивой униформе возвращаются обратно с боев, но уже в виде трупов.

Напомним, что, по словам представителя командования Сухопутных войск Романа Горбача, темпы мобилизации в стране снизились. Число людей, которых призывают на войну, зависит от положения на фронте.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ нанесут удар по Москве в новогоднюю ночь, заявил Гиркин-Стрелков. По словам экс-главаря боевиков из ОРДЛО, ВСУ будут ориентироваться на системы ПВО в РФ.