Російська уніформа непридатна для зимової війни: ЗС РФ даремно чекають на допомогу "генерала Мороза", — ЗМІ

Російські солдати скаржилися на те, що їхня уніформа була пошита із синтетичних матеріалів, у якій надто спекотно влітку. Кишені маленькі — не вміщається телефон та документи. Липучки та ґудзики відлітають за кілька тижнів. При ходьбі одяг шелестів і плавився від іскр.

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ЗС РФ не варто чекати на допомогу від холодної зими, на яку російські війська покладалися століттями. За деякими даними, російські солдати гинуть від переохолодження в Україні через те, що уніформа непридатна для ведення бойових дій у зимових умовах. Про це пише у статті для Fox News Ребекка Коффлер, колишня співробітниця американських розвідслужб.

"Причиною цього фіаско стали дивні рішення деяких пострадянських військових керівника та самого Путіна", — зазначає автор публікації.

Уніформа радянської армії була "версією для бідних" тієї уніформи, яку носили військові російської імперської армії 19 століття. Перед початком Другої світової, коли СРСР мала найбільшу армію в Європі — близько 2 млн солдатів — Кремль віддавав перевагу дешевому, але ефективному дизайну, без усіх яскравих віньєток і еполетів царських генералів. Уніформа була практичною, нічого зайвого, крім відзнак, які носили деякі старші офіцери, що робило їх легкодоступними мішенями німецьких стрільців.

[ + – ] Солдати ЗС РФ

Зимова уніформа складалася з: довгого пальта або короткого ватника, шапки-вушанки та валянок — їх російські військові та мирні жителі носили віками. Такий одяг, призначений для суворих зимових умов, допоміг російській армії перемогти у війні з Францією 1812 року та Другії світовії 1941-1945 рр. Наполеон Бонапарт визнавав, що його армія розбіглася багато в чому через російську зиму. Багато гітлерівських солдатів замерзали на смерть.

[ + – ] Російська армія часів Другої світової

Реформи 90-х

Після розпаду СРСР військове керівництво РФ вирішило провести реформи щодо військового одягу. Генерал Павло Грачов, який обіймав посаду голови Міноборони при президенті Борисі Єльцину, вирішив використати уніформу, схожу на ту, яку носять солдати країн НАТО.

За наступних міністрів уніформа стала ще тоншою.

У свою чергу відомий дизайнер модного одягу Валентин Юдашкін вніс ще радикальніші зміни.

Російські солдати скаржилися на те, що уніформа була пошита із синтетичних матеріалів і в ній надто спекотно влітку. Кишені надто маленькі — не містилися телефон, документи та інше. Липучки часто відвалювалися, ґудзики відлітали вже за кілька тижнів, шви рвалися, забарвлення блякло вже після кількох прань. При ходьбі одяг шелестів і плавився від іскр.

Але головне в тому, що така "дизайнерська" уніформа виявилася ще й надмірно тонкою для зими тому, що в їй не було ніякої уваги. Замість натуральних тканин, на зразок бавовни, льону та вовни, її шили з нових високотехнологічних матеріалів.

Деякі російські солдати жартували, що навіть при -15 за Цельсієм їм доводилося стрибати, щоб зігрітися, а вже за -20 не могли дочекатися, коли противник їх застрелить, щоб не замерзнути на смерть.

Нинішній міністр оборони Сергій Шойгу також вніс деякі зміни, наприклад, заборонив військовослужбовцям вішати на себе понад 10 медалей. Деякі зміни запропонував і Путін, зокрема заборонив носити папахи, які замінили дешевшими шапками на кролячому хутрі.

[ + – ] Путін у папасі

Російське військове командування сліпо копіювало західні зразки і надавало перевагу зовнішньому вигляду, а не функціональності. Тож не дивно, що зараз військові гинуть від переохолодження на полі бою.

Автори публікації зазначають, що російські військові хизуються на парадах, радуючи Путіна та його командирів, а потім у тій самій гарній уніформі повертаються назад з боїв, але вже у вигляді трупів.

Нагадаємо, що, за словами представника командування Сухопутних військ Романа Горбача, темпи мобілізації в країні знизилися. Число людей, яких закликають на війну, залежить від становища на фронті.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ завдадуть удару по Москві в новорічну ніч, заявив Гіркін-Стрєлков. За словами екс-глави бойовиків з ОРДЛО, ЗСУ орієнтуватимуться на системи ППО в РФ.