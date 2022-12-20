"Я понимаю, что в Нью-Йорке есть свет и отопление": Кулеба обвинил ООН в бездействии (видео)

По словам министра, Секретариат ООН не направил вовремя миссию для изучения применения ВС РФ иранских дронов. Украина также готовит запустить политический процесс, чтобы доказать незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН.

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На пресс-конференции во вторник, 19 декабря, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, которые бы позволили доказать незаконное пребывание России в Совете безопасности ООН. Видеозапись брифинга опубликована на странице МИД Украины в Facebook.

"Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований в результате откровенно мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад, — говорится в сообщении министра. — Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН".

По словам Кулеба, готовящийся к запуску политический процесс призван лишить РФ места в Совбезе ООН.

Глава Украинского МИДа также заявил, что ООН делает недостаточно, чтобы остановить применение иранских беспилотников для атак на украинские города.

[ + – ] Заявление Кулебы

Поставки иранских дронов в РФ

"Поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, которая закрепляет ядерную сделку с Ираном", — сказал министр.

По его словам, Украина и партнеры обратились в ООН с призывом организовать миссию экспертов, которые бы изучили применение войсками РФ иранских дронов в Украине.

Кулеба отметил, что дата в ноябре уже была согласована, однако затем Секретариат ООН сообщил, что посещение Украины в оговоренные сроки не представляется возможным.

Генеральный секретарь и ООН в целом до сих пор не сделали никаких шагов, чтобы направить миссию в Украину, отметил Кулеба.

"Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно есть свет, отопление… <…> То, что делает Секретариат ООН сейчас — это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и РФ", — сказал Кулеба и указал на нарушение резолюции Совбеза и угрозу безопасности.

Ранее Фокус сообщал о петиции, направленной на исключение России из Совбеза ООН, которая набрала свыше 200 тысяч подписей.

Напомним, что Кремль пригрозил США развалом ООН. Российский политик Дмитрий Медведев заявил, что США, возможно, пытаются "взломать" полномочия стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. По его словам, такая попытка предпринимается в "зоологическом антироссийском угаре".