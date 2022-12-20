"Я розумію, що в Нью-Йорку є світло й опалення": Кулеба звинуватив ООН у бездіяльності (відео)

За словами міністра, Секретаріат ООН не спрямував своєчасно місію для вивчення застосування ЗС РФ іранських дронів. Україна також готує запустити політичний процес, щоб довести незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН.

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На пресконференції у вівторок, 19 грудня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готує офіційні кроки, які дозволили б довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН. Відеозапис брифінгу опубліковано на сторінці МЗС України у Facebook.

"Росія займає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав унаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому, — йдеться в повідомленні міністра. — Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН".

За словами Кулеби, політичний процес, що готується до запуску, покликаний позбавити РФ місця в Раді безпеки ООН.

Глава Українського МЗС також заявив, що ООН робить недостатньо, щоб зупинити застосування іранських безпілотників для атак на українські міста.

[ + – ] Заява Куліби

Постачання іранських дронів в РФ

"Постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном", — сказав міністр.

За його словами, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом організувати місію експертів, які б вивчили застосування військами РФ іранських дронів в Україні.

Кулеба зазначив, що дата в листопаді вже була погоджена, проте потім Секретаріат ООН повідомив, що відвідування України в обумовлені терміни не є можливим.

Генеральний секретар та ООН загалом досі не зробили жодних кроків, щоб спрямувати місію в Україну, зазначив Кулеба.

"Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення… <…> Те, що робить Секретаріат ООН зараз — це неприпустиме затягування та потурання безкарності Ірану та РФ", — сказав Кулеба і вказав на порушення резолюції Ради безпеки та загрозу безпеці.

Раніше Фокус повідомляв про петицію, спрямовану на виключення Росії з Ради безпеки ООН, яка набрала понад 200 тисяч підписів.

Нагадаємо, що Кремль пригрозив США розвалом ООН. Російський політик Дмитро Медведєв заявив, що США, можливо, намагаються "зламати" повноваження країн-постійних членів Ради безпеки ООН. За його словами, така спроба робиться в "зоологічному антиросійському чаді".