Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Я розумію, що в Нью-Йорку є світло й опалення": Кулеба звинуватив ООН у бездіяльності (відео)

Дмитро Кулеба
Фото: Скрін відео | Глава МЗС України Дмитро Кулеба

За словами міністра, Секретаріат ООН не спрямував своєчасно місію для вивчення застосування ЗС РФ іранських дронів. Україна також готує запустити політичний процес, щоб довести незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН.

Related video

На пресконференції у вівторок, 19 грудня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готує офіційні кроки, які дозволили б довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН. Відеозапис брифінгу опубліковано на сторінці МЗС України у Facebook.

"Росія займає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав унаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому, — йдеться в повідомленні міністра. — Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН".

За словами Кулеби, політичний процес, що готується до запуску, покликаний позбавити РФ місця в Раді безпеки ООН.

Глава Українського МЗС також заявив, що ООН робить недостатньо, щоб зупинити застосування іранських безпілотників для атак на українські міста.

Заява Куліби

Постачання іранських дронів в РФ

"Постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном", — сказав міністр.

За його словами, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом організувати місію експертів, які б вивчили застосування військами РФ іранських дронів в Україні.

Кулеба зазначив, що дата в листопаді вже була погоджена, проте потім Секретаріат ООН повідомив, що відвідування України в обумовлені терміни не є можливим.

Генеральний секретар та ООН загалом досі не зробили жодних кроків, щоб спрямувати місію в Україну, зазначив Кулеба.

"Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення… <…> Те, що робить Секретаріат ООН зараз — це неприпустиме затягування та потурання безкарності Ірану та РФ", — сказав Кулеба і вказав на порушення резолюції Ради безпеки та загрозу безпеці.

Раніше Фокус повідомляв про петицію, спрямовану на виключення Росії з Ради безпеки ООН, яка набрала понад 200 тисяч підписів.

Нагадаємо, що Кремль пригрозив США розвалом ООН. Російський політик Дмитро Медведєв заявив, що США, можливо, намагаються "зламати" повноваження країн-постійних членів Ради безпеки ООН. За його словами, така спроба робиться в "зоологічному антиросійському чаді".