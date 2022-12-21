"Международный терроризм": в чем обвиняет РФ граждан Украины на оккупированных территориях

Задержанных в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях украинцев российские оккупанты вывозят в Крым и на территорию РФ.

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Граждан Украины — активистов, журналистов, блогеров, бывших военнослужащих и представителей местных органов власти, тех, кто своими высказываниями и действиями пытались сопротивляться оккупации, в России обвиняют в терроризме. Об этом речь идет в материале Фокуса.

Для этого тех, кого задержали на оккупированных территориях, в частности Херсонской, Запорожской, Николаевской областей, вывозят в Крым и на территорию РФ.

Там некоторым, во-первых, предъявляют обвинения в совершении "акта международного терроризма" (статья 361 уголовного кодекса РФ). То есть их утверждают, что их действия "были направлены против мирных граждан (Украины и РФ) в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов и против интересов Российской Федерации". Санкция – лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным заключением.

Во-вторых, в противодействии "специальной военной операции". Например, адвокат херсонской блогерши Ирины Горобцовой Эмиль Курбединов говорит, что в ответе на его запрос представители ФСБ сообщили, что "лицо противодействовало "специальной военной операции", после ее завершения на территориях "Луганской, Донецкой республик" Украины по этому лицу будет принято решение в установленном законом порядке".