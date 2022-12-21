"Міжнародний тероризм": у чому звинувачує РФ громадян України на окупованих територіях

Затриманих у Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях українців російські окупанти вивозять у Крим і на територію РФ.

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Громадян України — активістів, журналістів, блогерів, колишніх військовослужбовців і представників місцевих органів влади, тих, хто своїми висловлюваннями й діями намагалися чинити опір окупації — в Росії звинувачують у тероризмі. Про це йдеться в матеріалі Фокусу.

Для цього тих, кого затримали на окупованих територіях, зокрема Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, вивозять у Крим і на територію РФ.

Там деяких, по-перше, звинувачують у скоєнні "акту міжнародного тероризму" (стаття 361 кримінального кодексу РФ). Тобто стверджують, що їхні дії "були спрямовані проти мирних громадян (України та РФ) з метою порушення мирного співіснування держав і народів та проти інтересів Російської Федерації". Санкція — позбавлення волі терміном від десяти до двадцяти років чи довічне ув'язнення.

По-друге, у протидії "спеціальній військовій операції". Наприклад, адвокат херсонської блогерки Ірини Горобцової Еміль Курбедінов каже, що у відповіді на його запит представники ФСБ повідомили, що "особа протидіяла "спеціальній військовій операції", після її завершення на територіях "Луганської, Донецької республік" України щодо цієї особи буде ухвалено рішення у встановленому законом порядку.