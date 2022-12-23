Украинских военных обучат использовать ЗРК Patriot на базе Пентагона в США, — Politico

По информации журналистов, подготовка может занять несколько месяцев, до ее окончания системы противоракетной обороны не поставят на территорию Украины.

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Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников из Министерства обороны США.

Как уточняют журналисты, после вторжения украинские бойцы обучались работать с различными системами вооружений в Восточной Европе, Германии и Великобритании. Однако до этого на территории США подготовка украинцев не проводилась.

Окончательное решение об этом Пентагон еще не принял.

Информация о возможном обучении военнослужащих ВСУ на американской военной базе появилась через день после того, как администрация Байдена объявила о предоставлении Украине одной батареи Patriot. Издание подчеркивает, что это сложная система ПВО, предназначенная для сбивания вражеских ракет и самолетов.

Киев просил Вашингтон предоставить систему Patriot в течение нескольких месяцев, но одна из причин, почему в США затягивали с этим решением, касается как раз сложности системы и длительном процессе обучения работе с ней.

Предположительно, на обучение украинцев потребуется несколько месяцев.

В настоящее время Пентагон решает, где именно проводить это обучение — в США или все же на территории какой-то третьей страны.

Тем не менее источник издания считает, что подготовку целесообразно проводить на военной базе Форт Силл в штате Оклахома, где находится большое количество инструкторов и специальных тренажеров. Чиновник уточняет, что проведение обучения на американской базе в Европе тоже возможно, но будет связано со значительными материально-техническими трудностями.

Представитель Минобороны рассказал, что Вашингтон не передаст Украине систему Patriot, пока военнослужащие не будут полностью обучены для работы с ней.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 22 декабря поговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином и поблагодарил США за новый пакет военной помощи. По его словам, украинские бойцы быстро освоят Patriot.