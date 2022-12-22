Быстро освоят системы Patriot: Резников оценил мастерство украинских военных

Глава Минобороны поблагодарил США за очередной пакет военной помощи и за новые возможности защитить украинское небо.

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Министр обороны Украины Алексей Резников 22 декабря провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином и поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи. Резников отметил предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и сказал, что бойцы ВСУ быстро их освоят.

"Благодарю за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России", — написал Резников.

По его словам, украинские защитники не раз доказали свое мастерство, поэтому в кратчайшие сроки овладеют и системами Patriot.

"Украинские солдаты быстро освоят системы Patriot. Они неоднократно доказывали свое мастерство", — подчеркнул украинский министр.

Напомним, глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников 15 декабря заявил, что Кремль готовит новое масштабное наступление в следующем году, несмотря на серию унизительных поражений на поле боя. По его словам, часть мобилизованных россиян в настоящее время проходят тщательную подготовку, чтобы принять участие в будущих наступательных операциях.

Глава СБУ генерал-майор Василий Малюк 21 декабря заявил, что на министра обороны Алексея Резникова и главу украинской разведки Кирилла Буданова российские спецслужбы пытались совершить покушение. По его словам, исполнителя хотели проверить и сначала дали ему задание ликвидировать украинского военнослужащего.