Українських військових навчать використовувати ЗРК Patriot на базі Пентагону в США, — Politico

За інформацією журналістів, підготовка може тривати кілька місяців, до її закінчення системи протиракетної оборони не поставлять на територію України.

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Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах. Про це пише видання Politico із посиланням на двох чиновників із Міністерства оборони США.

Як уточнюють журналісти, після вторгнення українські бійці навчалися працювати з різними системами озброєнь у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії. Однак до цього на території США підготовка українців не проводилася.

Остаточного рішення про це Пентагон ще не ухвалив.

Інформація про можливе навчання військовослужбовців ЗСУ на американській військовій базі з'явилася через день після того, як адміністрація Байдена оголосила про надання Україні однієї батареї Patriot. Видання наголошує, що це складна система ППО, призначена для збивання ворожих ракет та літаків.

Київ просив Вашингтон надати систему Patriot протягом кількох місяців, але одна з причин, чому в США затягували з цим рішенням, стосується якраз складності системи та тривалого процесу навчання роботи з нею.

Імовірно, на навчання українців потрібно кілька місяців.

Нині Пентагон вирішує, де саме проводити це навчання — у США чи все ж таки на території якоїсь третьої країни.

Проте джерело видання вважає, що підготовку доцільно проводити на військовій базі Форт Сілл у штаті Оклахома, де перебуває велика кількість інструкторів та спеціальних тренажерів. Чиновник уточнює, що проведення навчання на американській базі в Європі також можливе, але буде пов'язане зі значними матеріально-технічними труднощами.

Представник Міноборони розповів, що Вашингтон не передасть Україні систему Patriot, доки військовослужбовці не будуть повністю навчені для роботи з нею.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 22 грудня поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном і подякував США за новий пакет військової допомоги. За його словами, українські бійці швидко освоять Patriot.