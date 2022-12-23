Кремль пытается отвлечь критику после "позорной" фотосессии Шойгу "на передовой", — ISW (видео)
По данным аналитиков, Минобороны РФ посчитало необходимым в очередной раз показать Шойгу на фронте после ложных утверждений о том, что он якобы посетил передовую 18 декабря.
Большую часть инфоповодов, которые исходили из Кремля на этой неделе, аналитики посчитали попытками повлиять на то, как общественность воспринимает российское военное руководство и предотвратить нарастающую волну критики. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в своей сводке за 22 декабря.
Военные исследователи попытались разобраться в том, зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу, предположительно, посетил позиции российских войск, о чем сообщили росийские СМИ, не указав однако, где именно побывал чиновник.
Произошло это на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в осажденный город Бахмут на этой неделе.
По словам аналитиков, в Кремле посчитали необходимым заявить, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во второй раз за неделю побывал на линии фронта в Украине. Возможно, это было сделано с тем, чтобы отвести критику, которая часто звучит в адрес Шойгу, которого называют ненастоящим военным руководителем.
Во внутрироссийском информпространстве Министерство обороны сейчас занимает оборонительную позицию. У оборонного ведомства нет "информационной инициативы", поэтому приходится отвечать на критику на фоне неудач российских военных в Украине.
"Судя по всему, Минобороны РФ посчитало необходимым показать Шойгу на передовой после ложных утверждений о том, что он якобы посетил линию фронта 18 декабря, тогда как на самом деле он был на границе Крыма и Херсонской области для фотосессии", — сообщают военные исследователи.
По словам аналитиков, поездка Владимира Зеленского в Бахмут 20 декабря поставила Кремль в еще более неловкое положение.
Напомним, что после анонсированного пакета помощи на сумму 1,8 млрд со стороны США власти Нидерландов в пятницу, 23 декабря, объявили о планах передать Украине 2,5 млрд евро.
Ранее Фокус сообщал, что в РФ солдата-контрактника приговорили к 5 годам тюремного заключения за уклонение от мобилизации. В августе россиянин по личной инициативе оставил воинскую часть в Челябинске.